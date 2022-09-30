Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 30 Eylül 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 30 Eylül 2022 Cuma günü arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 30 Eylül 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5389 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5342 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5437 TL'den el değiştirdi.

30 Eylül 2022 Cuma günü dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5292 liradan, satış fiyatı ise 18.5388 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2019 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1905 TL alış fiyatından, 18,2133 TL satış fiyatından işlem gördü.

%0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 18.2039 TL alış ve 18.2366 TL satış fiyatına sahip.

