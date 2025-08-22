Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL'yi aştı

Döviz piyasasında kritik eşik aşıldı. 22 Ağustos 2025 Cuma günü Dolar/TL kuru 5 ay sonra bir ilke sahne oldu. Yatırımcıların ve piyasanın gözü döziv kurundaki hareketliliğe çevrilirken "Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolarda yükseliş sürüyor mu? Euro ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL?

Son günlerde jeopolitik gelişmeler ve iç siyasi gündemin etkisiyle dövizde dalgalanma dikkat çekiyor. 19 Mart’ta İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası hareketlenen piyasalarda, aradan geçen 5 ayda dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

5 AY SONRA İLK!

Bugün sabah saatlerinde Dolar/TL, 41 liranın üzerini test ederek rekor seviyelere ulaştı.

EURO VE DİĞER DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolarla birlikte Euro da yükselişini sürdürüyor. Euro/TL kuru 48 lira seviyelerine yaklaşırken, piyasalarda İngiliz Sterlini ve diğer majör para birimlerinde de yukarı yönlü hareket gözleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, döviz kurlarındaki yükselişin hem küresel faktörlerden hem de Türkiye’nin iç siyasi gündeminden beslendiğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, yurt içinde ise siyasi gelişmeler ve risk algısındaki artış, doların yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

DOLAR KURUNDA YENİ HEDEF NERESİ OLUR?

Analistlere göre, Dolar/TL’de 41 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde 42-43 bandı yeni hedef olabilir.