Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL'yi aştı

Dolar kurunda son dakika haberleri yakından takip edilirken, 22 Ağustos Cuma bugün kritik seviye aşıldı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'taki İBB soruşturmasından 5 ay sonra Dolar/TL, 41 liranın üzerini test etti. Peki dolarda yükseliş sürüyor mu? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurunda son durum.

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL'yi aştı
Devrim Karadağ

Döviz piyasasında kritik eşik aşıldı. 22 Ağustos 2025 Cuma günü Dolar/TL kuru 5 ay sonra bir ilke sahne oldu. Yatırımcıların ve piyasanın gözü döziv kurundaki hareketliliğe çevrilirken "Dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolarda yükseliş sürüyor mu? Euro ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL?

Son günlerde jeopolitik gelişmeler ve iç siyasi gündemin etkisiyle dövizde dalgalanma dikkat çekiyor. 19 Mart’ta İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası hareketlenen piyasalarda, aradan geçen 5 ayda dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL yi aştı 1

5 AY SONRA İLK!

Bugün sabah saatlerinde Dolar/TL, 41 liranın üzerini test ederek rekor seviyelere ulaştı.

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL yi aştı 2

EURO VE DİĞER DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Dolarla birlikte Euro da yükselişini sürdürüyor. Euro/TL kuru 48 lira seviyelerine yaklaşırken, piyasalarda İngiliz Sterlini ve diğer majör para birimlerinde de yukarı yönlü hareket gözleniyor.

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL yi aştı 3

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, döviz kurlarındaki yükselişin hem küresel faktörlerden hem de Türkiye’nin iç siyasi gündeminden beslendiğini belirtiyor.

Dolar kuru ne kadar, kaç TL? 5 ay sonra böylesi ilk kez oldu... 41 TL yi aştı 4

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, yurt içinde ise siyasi gelişmeler ve risk algısındaki artış, doların yönünü belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

DOLAR KURUNDA YENİ HEDEF NERESİ OLUR?

Analistlere göre, Dolar/TL’de 41 seviyesinin kalıcı olarak aşılması halinde 42-43 bandı yeni hedef olabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,01
41,01
% 0.19
11:17
Euro
47,59
47,60
% -0.08
11:18
İngiliz Sterlini
55,08
55,10
% -0.02
11:18
Avustralya Doları
26,35
26,36
% 0.29
11:18
İsviçre Frangı
50,64
50,66
% 0.08
11:17
Rus Rublesi
0,50
0,51
% -0.02
11:17
Çin Yuanı
5,71
5,71
% 0.18
11:10
İsveç Kronu
4,25
4,26
% 0.01
11:18
