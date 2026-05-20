Dolar sene sonunda ne kadar olacak? HSBC, tahminini yükseltti

Yılbaşından bu yana 2,50 liradan fazla yükselen dolar kuruyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Küresel bankacılık devi HSBC, yıl sonu tahminini 2 lira yukarı çekti. İşte HSBC'nin güncel dolar/TL tahmini...

Cansu Çamcı

İngiltere merkezli banka HSBC'den Türkiye ile ilgili yeni bir rapor geldi. Banka dolar/TL kuruna ilişkin 2026 sonu tahminini güncelledi.

DOLAR 5 AYDA 2,64 LİRA YÜKSELTTİ

Dolar şu sıralar 45,59 lira seviyesinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana 2 lira 64 kuruş artan kurun, önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise herkes tarafından merak ediliyor.

HSBC'NİN 2026 SONU DOLAR TAHMİNİ

HSBC tarafından yayınlanan 19 Mayıs tarihli raporda, yıl sonu dolar tahmini 48 TL'den 50 TL'ye yükseltildi. Banka, revizyonun arkasında enflasyon dinamikleri ve reel kur baskısının etkili olduğunu belirtti.

TCMB'DEN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Raporda, Merkez Bankası’nın mevcut döviz politikası yaklaşımında kısa vadede belirgin bir değişiklik beklenmediği ifade edildi. TCMB’nin 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu toplantısında da mevcut kur politikasını koruyacağı yönünde mesaj verdiği hatırlatıldı.

ENFLASYON-KUR DENGESİ TL ALEYHİNE DÖNÜYOR

HSBC’ye göre dolar/TL tahminindeki yukarı yönlü revizyonun ilk nedeni, enflasyon ile kur arasındaki ilişkinin Türk lirası açısından bozulmaya başlaması oldu.

2026’nın ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 arttığına dikkat çekilen raporda, TCMB Beklenti Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 29 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18’den yüzde 26’ya yükseltmişti. HSBC Ekonomi Araştırmaları’nın yüzde 26,8’lik enflasyon tahmininin de Merkez Bankası projeksiyonuna yakın seyrettiği belirtildi.

REEL KUR BASKISI ÖNE ÇIKTI

Raporda öne çıkan ikinci unsur ise reel efektif döviz kuru baskısı oldu. Türk lirasının nisan ayında aylık bazda yüzde 1,5, yıl başından bu yana ise yüzde 7,4 oranında reel değer kazandığına işaret edildi.

HSBC, geçen yılın aynı döneminde daha yatay seyreden kur görünümüne kıyasla bu hareketin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bankaya göre mevcut tablo, ihracatçıların rekabet gücü ve dış denge açısından tartışmaları artırabilecek bir sürece işaret ediyor.

“MEVCUT DİNAMİKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖRÜNMÜYOR”

HSBC raporunda, TL’deki reel değerlenmenin devam etmesinin mevcut ekonomik dengeler açısından sürdürülebilir olmayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Banka, kur politikasına ilişkin mevcut yaklaşımın korunması halinde dış rekabet gücü üzerindeki baskının daha fazla gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,59
45,60
% 0.04
17:10
Euro
52,86
52,88
% -0.15
17:10
İngiliz Sterlini
61,08
61,10
% -0.03
17:10
Avustralya Doları
32,45
32,47
% 0.19
17:10
İsviçre Frangı
57,66
57,70
% -0.16
17:10
Rus Rublesi
0,64
0,64
% -0.3
17:10
Çin Yuanı
6,70
6,70
% 0.16
17:10
İsveç Kronu
4,85
4,85
% 0.11
17:10
Anahtar Kelimeler:
HSBC İngiltere dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

