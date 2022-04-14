FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

14.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın yatırımcıları piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel piyasalar merkez bankaları, enflasyon ve savaş ile hareketli bir süreçten geçerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kafalardaki soru işaretlerini giderecek değerlendirme geldi. İslam Memiş, dolar/TL kuru için yaptığı yorumda, gerileme olmayacağını ve 16-18 liraların yeniden görülebileceğinin altını çizdi.

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Altın ve dolar fiyatları merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma hamlesi, enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu endişelerle fiyatlanmaya devam ediyor.

Ukrayna’daki savaşın kısa sürede bitmesi yönündeki umutlar, Vladimir Putin’in işgali sürdürmeye devam edeceğini söylemesinin ardından darbe aldı. Putin Ukrayna ile barış görüşmelerinin ‘çıkmazda’ olduğunu söylerken yedi haftalık bir saldırının planlanacağını öne sürdü.

shutterstock_168808085-scaled

Öte yandan ABD’de enflasyon mart ayında yıllık yüzde 8,5 yükselerek 1982’den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Bütün bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıktı. Analistler bu ihtimalin pay piyasalarını desteklediğini aktararak, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken altın ve dolar yatırımcısı için ünlü finans analisti İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ diyerek yatırımcılara seslendi. İşte İslam Memiş’in o açıklamalarından satırbaşları…

6a48d924-e6e1-47cf-9816-6ece20ddd800_altın

"HAZİRAN VE EYLÜL AYINDA KITLIK BAŞLIYOR"

Enflasyonun yükselmesinin Merkez bankaları tarafından beklentiyi karşılamadığını ifade eden İslam Memiş, alınan yanlış kararlara değinerek, dünyada yaşanan enflasyona ilişkin şunları söyledi:

"Döviz kuru şu an sabitlendi. Çünkü baskı altında. Ama Nisan ayında yaşanacak olan düşüşler son düşüşler olacak. Nisan ayında yaşanacak olan gerileme Mayıs ve Haziran ayında alım fırsatı sunacaktır. Nisan ayından sonra enflasyon çok konuşulacak. Haziran ve Eylül ayında tüm dünyada kıtlık ekonomisi olacak. Ben 2020-2021 yıllarında "Enflasyona hazır mısınız?" uyarılarında bulunmuştum. Haziran ve Eylül ayında gıdaya ulaşım zorlaşacak. Bundan dolayı 2022-2023 yılları fakirlik yılı olacak."

cats

"PARANIZI ENFLASONA KARŞI KORUYUN"

Yaşanacak olan hiperenflasyona karşı yatırımcıyı uyaran İslam Memiş,"Enflasyon karşısında paranızı korumaya alın. Hiperenflason süreci artacak. Ve malın değeri yükselecek. Bugün Merkez Bankası faiz arttırsa bile ekonomiye hiçbir etkisi olmayacak. Sadece paraya ulaşım maliyeti artacak. Daha önce faiz indirimine gidilmeseydi problem olmazdı. 300 baz puan artırımına bile gidilse bir değişim olmayacak. Bu süreçte dolarda gerileme olmayacak bundan dolayı döviz almaya devam edilmeli. Dolar önceden de dediğim gibi 16-18 seviyelerini görecek" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Nisan dolar ne kadar?14 Nisan dolar ne kadar?
Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?
Annelere para yardımı! 600 TL'ye kadar...Annelere para yardımı! 600 TL'ye kadar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Altın ve dolar için kritik saat!

Altın ve dolar için kritik saat!

AK Parti'den yeni torba yasa hamlesi!

AK Parti'den yeni torba yasa hamlesi!

Fiyat listesi ortaya çıktı! 4 kat fark var

Fiyat listesi ortaya çıktı! 4 kat fark var

Hükümetten gıda fiyatları için yeni hamle!

Hükümetten gıda fiyatları için yeni hamle!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.