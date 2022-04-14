Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Altın ve dolar fiyatları merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma hamlesi, enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu endişelerle fiyatlanmaya devam ediyor.

Ukrayna’daki savaşın kısa sürede bitmesi yönündeki umutlar, Vladimir Putin’in işgali sürdürmeye devam edeceğini söylemesinin ardından darbe aldı. Putin Ukrayna ile barış görüşmelerinin ‘çıkmazda’ olduğunu söylerken yedi haftalık bir saldırının planlanacağını öne sürdü.

Öte yandan ABD’de enflasyon mart ayında yıllık yüzde 8,5 yükselerek 1982’den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Bütün bu gelişmelerle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıktı. Analistler bu ihtimalin pay piyasalarını desteklediğini aktararak, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken altın ve dolar yatırımcısı için ünlü finans analisti İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ diyerek yatırımcılara seslendi. İşte İslam Memiş’in o açıklamalarından satırbaşları…

"HAZİRAN VE EYLÜL AYINDA KITLIK BAŞLIYOR"

Enflasyonun yükselmesinin Merkez bankaları tarafından beklentiyi karşılamadığını ifade eden İslam Memiş, alınan yanlış kararlara değinerek, dünyada yaşanan enflasyona ilişkin şunları söyledi:

"Döviz kuru şu an sabitlendi. Çünkü baskı altında. Ama Nisan ayında yaşanacak olan düşüşler son düşüşler olacak. Nisan ayında yaşanacak olan gerileme Mayıs ve Haziran ayında alım fırsatı sunacaktır. Nisan ayından sonra enflasyon çok konuşulacak. Haziran ve Eylül ayında tüm dünyada kıtlık ekonomisi olacak. Ben 2020-2021 yıllarında "Enflasyona hazır mısınız?" uyarılarında bulunmuştum. Haziran ve Eylül ayında gıdaya ulaşım zorlaşacak. Bundan dolayı 2022-2023 yılları fakirlik yılı olacak."

"PARANIZI ENFLASONA KARŞI KORUYUN"

Yaşanacak olan hiperenflasyona karşı yatırımcıyı uyaran İslam Memiş,"Enflasyon karşısında paranızı korumaya alın. Hiperenflason süreci artacak. Ve malın değeri yükselecek. Bugün Merkez Bankası faiz arttırsa bile ekonomiye hiçbir etkisi olmayacak. Sadece paraya ulaşım maliyeti artacak. Daha önce faiz indirimine gidilmeseydi problem olmazdı. 300 baz puan artırımına bile gidilse bir değişim olmayacak. Bu süreçte dolarda gerileme olmayacak bundan dolayı döviz almaya devam edilmeli. Dolar önceden de dediğim gibi 16-18 seviyelerini görecek" ifadelerini kullandı.



