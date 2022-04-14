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Son dakika: Altın ve dolar fiyatında ‘faiz’ hareketi! Piyasalar TCMB’nin kararına nasıl tepki verdi? İşte cevabı…

14.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası gözler dolar ve altın fiyatlarına çevrilirken yatırımcılar, TCMB faiz kararı sonrasında “Bugün dolar kuru kaç TL? Gram altın ne kadar?” sorularını araştırmaya başladı. İşte dolar ve altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı ve güncel rakamlar…

Son dakika: Altın ve dolar fiyatında ‘faiz’ hareketi! Piyasalar TCMB’nin kararına nasıl tepki verdi? İşte cevabı…

Son dakika: Altın ve dolar fiyatında Merkez Bankası hareketliliği yaşanıyor. Geçen yılın son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Nisan ayına ait faiz kararını duyurdu. Bu yılın ilk üç toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 14,00 seviyesinde bırakan Merkez Bankası, bu ay da beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tutmaya karar verdi.

ABD'de enflasyon, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, son açıklanan verilerin ardından tahvil piyasalarındaki alıcılı seyir dikkati çekiyor. Analistler, çekirdek enflasyonda görülen yavaşlamanın ABD'de enflasyonun zirve yaptığının habercisi olabileceği beklentisiyle tahvil piyasalarında alışların etkili olduğunu söyledi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde beklentilerden daha az sayıda 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimalinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti. Bu gelişmelerle, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıktı.

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GRAM ALTIN

altın iç

ABD enflasyonunun ardından Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek dün nisan ayının en yüksek seviyesine çıkardı. Ons altın haftalık olarak yüzde 2’ye yakın değer kazanmasına karşın dolar/TL kurunun 14,60’ın altına sarkmasıyla gram altın 930-926 lira aralığında işlem gördü. Ons altın 14 Nisan Perşembe günü 1970 dolar seviyesinden işlem görüyor. Sabah 926 liradan güne başlayan gram altın ise faiz kararı sonrası yükselişe geçerek 930 lira seviyelerine dayandı.

DOLAR VE EURO

dolar iç

Dolar/TL dün yatay seyirle 14,5958’den kapanmasının ardından bu sabah piyasanın açılışında 14,60 seviyelerinde bulunuyordu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kurda kayda değer bir artış yaşanmadı. Euro/TL de 15,93 lira düzeyinden el değiştiriyor.


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