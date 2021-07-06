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Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz Salı dolar ve euro fiyatları

06.07.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün yılın ilk 6 aylık enflasyonunun açıklanmasının ardından dolar ve euro fiyatları yatay seyretti. Sabah saatlerinden itibaren işlemlerine başlayan dolar ve euro fiyatları, bir önceki kapanışına yakın seviyelerde hareket ediyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz Salı dolar ve euro fiyatları

Geçtiğimiz hafta 8,70 Türk lirası seviyelerinden dengelenen dolar, 6 Temmuz Salı sabahına düşüşle başlayarak, önceki günkü kapanışıyla aynı seviyelerden hareket ediyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dolar/TL kuru günü 8.662 seviyesinde kapatmıştı. Dolar/TL kuru yeni güne 8.6611 Türk Lirası olarak başladı.

Öte yandan Euro'da da durum dolardan farklı değil. Euro fiyatları da 10 TL’nin üstüne işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar, 6 Temmuz salı günü 8.6611 TL bandında hareket ediyor.

Euro ise 10,29 TL seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor.

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Geçen hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen Dolar/TL 8,74 seviyesine kadar tırmandıktan sonra hafta içerisinde 8,64’e kadar gerilemişti. ABD’deki istihdam verisinin beklentileri aşması enflasyona dair endişeleri artırarak doların zayıflamasına neden olmuştu.

ENFLASYON SON 2 YILIN ZİRVESİNDE

Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,53 artış kaydetti. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 1,94 olarak kaydedildi. Haziran'da yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,47 oldu.

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Euro Amerikan Doları
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