Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar/TL IMF'in Türkiye'nin de aralarında yer aldığı ülkelerle temas halinde olduklarına yönelik açıklamasının koronavirüs döneminde yeni bir döviz girdisi yaratabileceği beklentisiyle sert düşüş gösterdi.

Günün genelinde pozitif seyreden Borsa İstanbul da, IMF haberinin ardından kazanımlarını artırdı.

Kur açıklama öncesi işlem gördüğü 6.74'lü seviyelerden 6.62'ye kadar geriledi. TL bugün dolar kaşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi oldu. TL'de kazanımlar ilk tepkinin ardından bir miktar azaldı. Dolar/TL saat 18:09'da 6.6567 seviyesinde işlem gördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva IMF'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.