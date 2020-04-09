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Dolar ve euroda hızlı düşüş

DOVİZ HABERLERİ  | 09.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

IMF'den gelen Türkiye açıklaması ve Fed'in 2,3 trilyon dolarlık yeni destek paketi dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki düşüşün hızlanmasını sağladı. Dolar 6,62'ye Euro ise 7,24'e kadar çekildi.

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar/TL IMF'in Türkiye'nin de aralarında yer aldığı ülkelerle temas halinde olduklarına yönelik açıklamasının koronavirüs döneminde yeni bir döviz girdisi yaratabileceği beklentisiyle sert düşüş gösterdi.

Günün genelinde pozitif seyreden Borsa İstanbul da, IMF haberinin ardından kazanımlarını artırdı.

Kur açıklama öncesi işlem gördüğü 6.74'lü seviyelerden 6.62'ye kadar geriledi. TL bugün dolar kaşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi oldu. TL'de kazanımlar ilk tepkinin ardından bir miktar azaldı. Dolar/TL saat 18:09'da 6.6567 seviyesinde işlem gördü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva IMF'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

IMF Başkanı Georgieva: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyizIMF Başkanı Georgieva: Türkiye dahil tüm ülkelerle temas halindeyiz
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Anahtar Kelimeler:
dolar, euro, IMF,

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