Dolarda yükseliş sürüyor! İşte piyasalarda son durum

Doların yükselişi bayram tatilini de dinlemedi. Dolar kuru Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde yükselmeye devam etti.

Dolar/TL kuru 8.51 TL'yi gördü. Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.

PİYASALARDA SON DURUM

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,26'dan, sterlin/TL 11,93'den satılıyor. Gram altın 495 liradan işlem görürken, çeyrek altın 810 liradan satılıyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de açıklanan dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.



