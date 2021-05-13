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Dolarda yükseliş sürüyor! İşte piyasalarda son durum

13.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olmasına rağmen dolardaki yükseliş sürüyor. Dolar 8.51 TL'yi görerek, Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrasında görülen seviyeyi aşmış oldu.

Dolarda yükseliş sürüyor! İşte piyasalarda son durum

Doların yükselişi bayram tatilini de dinlemedi. Dolar kuru Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde yükselmeye devam etti.

Dolar/TL kuru 8.51 TL'yi gördü. Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.

PİYASALARDA SON DURUM

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,26'dan, sterlin/TL 11,93'den satılıyor. Gram altın 495 liradan işlem görürken, çeyrek altın 810 liradan satılıyor.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de açıklanan dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Söz konusu veriyle birlikte yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e yükselirken, yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Amerikan Doları
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