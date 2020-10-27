Doların ateşi düşmüyor... Dolar bugün ne kadar? 27 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıklama yaparak faiz kararını sabit tutmuştu. Bu kararın ardından dolar fiyatları arttı. Geçtiğimiz hafta 7.9 sınırında hareket eden dolar, 7.9 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının ardından uluslararası piyasalarda dolar fiyatlarının hareketlenmesine neden oldu. Powell'in ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.9 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki27 Ekim 2020 bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 27 Ekim 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 27 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 27 Ekim Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 8,0913 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.12 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 8,0933 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 8,0899 lira olarak 27 Ekim 2020 tarihinde başlamış oldu. Euro önceki kapanışını 9,5691 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,5719 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 27 Ekim 2020 tarihinde 9,5664 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,5524 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,5581 lira, alış fiyatı 10,5469 ile başladı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,9782 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,4410 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,3938'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.