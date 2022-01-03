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Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? SGK emeklilik şartları nelerdir?

03.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatında belli şartları yerine getiren insanlar, yaşamlarının geri kalanında düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar. Emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanması, emekli olmak için başlıca şartlardandır.

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? SGK emeklilik şartları nelerdir?

Çalışma hayatının başlarında çok önemsenmeyen bir durum olan emeklilik, yıllar geçtikçe merak konusu olan bir durum haline geliyor. Bireyler, ''Ne zaman emekli olurum?'' sorusuna yanıt ararken, emeklilik şartlarını doğru bir şekilde yerine getirebilmek için de belli araştırmalar yapıyor. Peki, SGK emeklik şartları nelerdir? İşte detaylar...

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yüzden adını sık sık duyarız. İşte eskiden SSK emeklilik olarak bilinen yeni adı SGK emeklilik şartları:

•Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.

• Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.

•Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ

Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.

2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

MEMUR VE EMEKLİSİ MAAŞINA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.

2022 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ilk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48 olacak.

2022 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
200 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş

Sabah'ta yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

4A HİZMET DÖKÜMÜ`

4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.

4C HİZMET DÖKÜMÜ

4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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