Euro bugün kaç TL? 02 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?

02 Şubat 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 51,59 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası karşısındaki artan talebin bir yansıması. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar da önemli bir etken. Euro'nun değerinin artması, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum yurtiçindeki enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ek olarak, Türk ekonomisinin uluslararası ticaretteki rekabetçiliğini de etkileyebilir.

Euro'nun yükselişi, yatırımcıların risk algısını değiştirebilir. Ekonomik verilere bağlı olarak Euro'nun geleceği merak ediliyor. Jeopolitik gelişmeler de bu performansı etkileyebilir. Yatırımcıların Euro'ya karşı stratejilerini yeniden değerlendirmesi önemli. Piyasalardaki belirsizlikler ve olası müdahale senaryoları bu durumu daha da kritik hale getiriyor. İzleyen günlerde Euro’nun seyri, yerel ve uluslararası piyasalar için önemli bir unsur olacak.