Euro bugün kaç TL? 02 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?

02 Şubat 2026'da Euro, 51,59 TL olarak belirlendi. Bu artış, Türk Lirası'na olan talebin artmasıyla bağlantılı. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar da değeri etkiliyor. Euro'nun yükselmesi, yurtiçindeki enflasyon üzerinde baskı yaratabilir ve ithalat maliyetlerini artırabilir. Yatırımcılar, Euro'nun geleceğini merakla izliyor. Jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki belirsizlikler ve olası müdahale senaryoları dikkat çekiyor.

Cansu Akalp

02 Şubat 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı 51,59 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türk Lirası karşısındaki artan talebin bir yansıması. Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar da önemli bir etken. Euro'nun değerinin artması, ithalat maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum yurtiçindeki enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ek olarak, Türk ekonomisinin uluslararası ticaretteki rekabetçiliğini de etkileyebilir.

Euro'nun yükselişi, yatırımcıların risk algısını değiştirebilir. Ekonomik verilere bağlı olarak Euro'nun geleceği merak ediliyor. Jeopolitik gelişmeler de bu performansı etkileyebilir. Yatırımcıların Euro'ya karşı stratejilerini yeniden değerlendirmesi önemli. Piyasalardaki belirsizlikler ve olası müdahale senaryoları bu durumu daha da kritik hale getiriyor. İzleyen günlerde Euro’nun seyri, yerel ve uluslararası piyasalar için önemli bir unsur olacak.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,50
43,51
% 0.04
10:00
Euro
51,60
51,62
% 0.03
10:00
İngiliz Sterlini
59,51
59,55
% -0.05
10:00
Avustralya Doları
30,11
30,13
% -0.53
10:00
İsviçre Frangı
56,29
56,32
% 0.08
10:00
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.71
10:00
Çin Yuanı
6,26
6,26
% 0.21
10:00
İsveç Kronu
4,87
4,87
% -0.2
10:00
