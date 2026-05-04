Euro bugün kaç TL? 04 Mayıs Pazartesi 2026 euro ne kadar?

04 Mayıs 2026'da Euro'nun fiyatı 53,05 TL olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki dinamiklerle birlikte Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaret ilişkilerini yansıtıyor. Euro'nun döviz piyasalarındaki yıl içerisindeki seyri, yatırımcılar ve işletmeler için kritik bir gösterge. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve piyasalardaki belirsizlikler, Euro'nun bu seviyede kalmasında etkili oluyor. Ekonomik stratejilerde güncel Euro fiyatlarının önemi büyük.

04 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Euro fiyatı 53,05 TL olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa ekonomisindeki dinamikleri yansıtıyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret ilişkileri de bu fiyatı etkiliyor. Euro’nun döviz piyasalarındaki değeri, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Döviz alım satım işlemlerindeki dalgalanmalar ve ekonomik veriler, bu durumu etkiliyor.

Son dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro’nun seyrini etkileyen başlıca faktörlerden biri. Piyasalardaki belirsizlikler de durumu şekillendiriyor. Euro'nun 53,05 TL seviyesindeki durumu, çeşitli ekonomik etmenlerin sonuçlarını gösteriyor. Bu durum, yurtdışı yatırımcılar ve yerel piyasalar için fırsatlar yaratıyor. Türkiye'nin döviz rezervlerini artırma çabaları içinde bu fiyat büyük önem taşıyor.

Euro'nun fiyatı, ihracat ve ithalat yapan işletmeler için kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, güncel Euro fiyatları ekonomik stratejilerde dikkate alınması gereken bir unsur. Piyasa analizlerinde de bu fiyatların önemi göz ardı edilemez. Euro’nun seyrinin izlenmesi, ekonomik planlamalar için gereklidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,19
45,20
% 0.02
09:53
Euro
53,05
53,07
% 0.12
09:53
İngiliz Sterlini
61,41
61,46
% 0.01
09:53
Avustralya Doları
32,53
32,54
% -0.02
09:53
İsviçre Frangı
57,84
57,88
% 0.11
09:53
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.49
09:50
Çin Yuanı
6,63
6,63
% 0.19
09:53
İsveç Kronu
4,90
4,90
% -0.02
09:53
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

