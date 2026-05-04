Kars'tan Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen kurbanlıklar sıkı denetimden geçiyor

Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta, geniş mera ve yaylalarda otlayan hayvanlar, Kurban Bayramı öncesinde yapılan sıkı denetimlerin ardından ülkenin dört bir yanına sevk ediliyor.

Ülkenin yüksek yerleşim yerlerinden, geniş mera ve yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştiği kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar uzun süre meralarda otlatılıyor.

Daha sonra besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden, kent merkezi ile Selim ilçesindeki canlı hayvan pazarı ve ilçe tarım müdürlükleri önünde kurulan kontrol noktalarına getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek inceleniyor.

Aşısı tam ve sağlıklı olan, gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor. İzin sonrası kurbanlıklar dezenfekte edilen tırlarla ülkenin farklı noktalarına sevk ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

Aydın, "Özellikle hayvancılığın geleneksel yöntemlerle, doğal yayla ve meralarda yapıldığı bir bölgedeyiz. Bu nedenle hayvanlarımız diğer bölgelerde tercih sebebi oluyor. 600 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığımızla ülkemizin önemli hayvancılık kentlerinden biriyiz." dedi.

"BİR YILDA DİĞER İLLERE 150 BİN CİVARINDA HAYVAN SEVKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketliliğin arttığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Bir yıl boyunca diğer illere 150 bin civarında hayvan sevki gerçekleştiriyoruz. Kurbanın yaklaşmasıyla bunun önemli bir kısmı da kurbanlık olarak sevki gerçekleşiyor. Sevk öncesinde 100 veteriner hekim ve sağlık çalışanıyla il genelinde kontroller yapıyoruz. Hayvanların sağlığını korumak ve onlardaki hem bulaşıcı hastalıklar hem de zoonoz hastalıklar yönünden tedbirleri almak için çalışıyoruz."

Aydın, hayvanların götürüldüğü araçların da hem dezenfeksiyonlarının gerçekleştirildiğini hem de araçların hayvan refahı açısından uygunluğuna bakılarak diğer bölgelere sevklerin gerçekleştiğini kaydetti.

Bayram dolayısıyla denetimlerin artırıldığını vurgulayan Aydın, "Vatandaşlarımız alacakları veya aldıkları kurbanlıkları 'Tarım Cebimde' uygulamasından kulak küpesi numarasıyla kontrol edebilir. Aşı bilgileri, yaşı, ırkı ve geldiği yer gibi bilgilere buradan ulaşabilirler. Ayrıca hayvanların veteriner sağlık raporunun bulunmasına dikkat edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"8 TIR HAYVAN GÖTÜRDÜK, YİNE GÖTÜRÜYORUZ"

Bursa'ya kurbanlık götüren besici Turgut Altun da sevk edilecek hayvanların aşılarını zamanında yaptıklarını anlatarak, "8 tır hayvan götürdük, yine götürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Besici Öztürk Tarhan ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetim ve zamanında aşılama programı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ekipler sahada işlemleri yapıyor. Hayvanlarımız mera hayvanı olduğu için sıkıntısı yok. 80 ile hayvan gönderiyoruz. Hayvanlarımız çeşitli çiçeklerin olduğu meralarda otluyor, sağlıklı bir şekilde bütün illere gönderiyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

