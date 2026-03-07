FİNANS

Euro bugün kaç TL? 07 Mart Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro, 07 Mart 2026 tarihinde 51,20 TL olarak belirlendi. Son günlerde uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değerini etkiliyor. Avrupa merkez bankalarının para politikaları ve enflasyon oranlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Global ekonomik toparlanma, yatırımcıların Euro’ya olan güvenini artırıyor, bu da talebi güçlendiriyor. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri ise yerel yatırımcıların yönelimlerini belirliyor. Euro, ticaret stratejilerini etkileyebilir.

Cansu Çamcı

Euro'nun fiyatı 07 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 51,20 TL olarak belirlendi. Son dönemde uluslararası piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Ekonomik verilerin etkisiyle Euro, Türk Lirası karşısında değer kazandı. Avrupa merkez bankalarının para politikaları Euro’nun seyrini doğrudan etkiliyor. Enflasyon oranlarındaki değişimler de önemli faktörler arasında yer alıyor. Global ekonomik toparlanma sinyalleri, yatırımcıların Euro’ya olan güvenini artırıyor. Bu durum, talebi güçlendiriyor gibi görünüyor.

Türkiye’deki ekonomik göstergeler Euro'ya etki ediyor. Enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar yerel yatırımcıların yönelimlerini etkiliyor. Bugün açıklanan Euro fiyatı, piyasalarda ticaret stratejilerini değiştirebilir. Yatırımcılar, gelecekteki olası hareketleri yeniden değerlendirebilir. Euro’nun fiyatındaki artış, ticaret ilişkileri ve borç yapıları üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Bu nedenle, Euro yatırımcıları dikkatle takip etmeli. Yenilikçi stratejiler geliştirmek için bu dönem önem taşıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,08
% 0.17
23:59
Euro
51,19
51,21
% 0.04
23:59
İngiliz Sterlini
59,05
59,10
% 0.28
23:59
Avustralya Doları
30,94
30,95
% 0.33
23:59
İsviçre Frangı
56,70
56,73
% 0.7
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.11
23:50
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,80
% 0.62
23:59
