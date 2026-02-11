Euro bugün kaç TL? 11 Şubat Çarşamba 2026 euro ne kadar?

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro'nun değeri 52,04 TL olarak belirlendi. Bu fiyat uluslararası döviz piyasalarında euro'nun TL karşısındaki performansını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve döviz rezervlerindeki değişimler, euro fiyatlarının yükselmesine katkı sağlamış olabilir. Piyasa analistleri euro'nun genel piyasa trendlerine göre bir yön bulacağını öngörüyor. İlerleyen günlerde global ekonomik koşulların etkisiyle değerinin dalgalanabileceği düşünülüyor.

Euro'nun bu seviyesi, Türkiye’deki ithalat ve ihracat süreçlerini doğrudan etkileyebilir. İşletmeler döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı stratejiler geliştirmek zorunda kalacak. Yüksek euro fiyatları, Avrupa ile ticaret yapan firmalar için maliyetleri artırabilir. Bu durum döviz kuru üzerindeki baskıyla yerel ekonomide enflasyonist etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Uzmanlar döviz politikaları ve Merkez Bankası'nın yaklaşımının euro'nun gelecekteki değerini belirleyeceğini vurguluyor.