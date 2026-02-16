FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?

16 Şubat 2026 tarihinde Euro'nun 51,91 TL seviyesinde işlem görmesi, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Euro, Türk Lirası karşısında önemli bir değer taşırken, yatırımcılar bu durumu dikkatle izlemekte. Bu fiyat, yatırım stratejilerini etkileyen makroekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin yansıması olarak değerlendirilmektedir. Piyasalardaki değişimler, ticaret ve ekonomik durum üzerindeki etkileriyle önem kazanmaktadır.

Euro bugün kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Şubat 2026 tarihinde Euro'nun fiyatı, saat 09:00'da 51,91 TL olarak kaydedilmiştir. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları göstermektedir. Euro, Türk Lirası karşısında önemli bir seviyededir. Yatırımcılar için bu durum oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca, Euro Avrupa Birliği'nin ortak para birimidir. Bu nedenle, piyasalardaki değişiklikler önemli bir rol oynamaktadır. Ekonomik veriler, siyasi gelişmeler ve uluslararası ticaret etkili olmaktadır.

51,91 TL seviyesindeki Euro fiyatı, piyasa değerlendirmesi açısından kritik bir göstergedir. Yatırımcılar ve ticaretle ilgilenenler bu durumu dikkate almaktadır. Euro/TL paritesi, Türkiye'nin ekonomik durumu ile makroekonomik faktörleri yansıtır. Bu durumda döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önem kazanmaktadır. Yatırım stratejileri, bu fiyat seviyesine bağlı olarak şekillenmektedir. Yatırımcıların Euro'ya olan tutumları, genel ekonomik öngörülerle etkileşim içerisindedir. Başka dövizlerle olan ilişkiler de bu bağı etkileyebilir.

Euro bugün kaç TL? 16 Şubat Pazartesi 2026 euro ne kadar? 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildiCebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi
Hem sevindirdi hem tedirgin etti! Nisanı beklemedi, şaşırtan tabloHem sevindirdi hem tedirgin etti! Nisanı beklemedi, şaşırtan tablo

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,72
43,73
% 0
09:28
Euro
51,91
51,95
% 0.01
09:28
İngiliz Sterlini
59,68
59,72
% -0.03
09:28
Avustralya Doları
30,99
31,01
% 0.2
09:28
İsviçre Frangı
56,89
56,93
% -0.07
09:28
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.27
09:20
Çin Yuanı
6,35
6,35
% 0.26
09:28
İsveç Kronu
4,90
4,90
% -0.05
09:28
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Ufuk Özkan'dan cesaret aldı! Annesine organının bağışlayan genç: "Sizin videolarınızı izleyerek karar verdim"

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.