Euro bugün kaç TL? 27 Ocak Salı 2026 euro ne kadar?

27 Ocak 2026'da Euro, Türk Lirası karşısında 51,58 TL olarak belirlendi. Döviz piyasalarında Euro, son ekonomik dalgalanmalar nedeniyle dikkat çekiyor. Enflasyon ve global belirsizlikler Euro'nun değerini etkileyen önemli faktörlerdir. Avrupa Merkez Bankası'nın politikaları, tüketici talep değişimleri de dikkate alınıyor. Yatırımcılar, bu unsurları analiz ederek stratejilerini belirliyor ve Euro'nun performansını yakından takip ediyor.

Cansu Akalp

27 Ocak 2026 tarihinde Euro’nun fiyatı 51,58 TL olarak belirlenmiştir. Döviz piyasalarında Euro, son yıllardaki ekonomik dalgalanmalarla dikkat çekici bir seyir izliyor. Enflasyon etkileri ve global belirsizlikler Euro’nun değerini etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli bir faktördür. Tüketici talebindeki değişimler de Euro’nun değerini etkileyen unsurlardan biridir. Yatırımcılar Euro'nun kurunu değerlendirirken bu unsurları göz önünde bulunduruyor. Stratejilerini bu faktörlere göre belirliyorlar.

Son verilere göre Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değeri 51,58 TL’dir. Bu fiyat piyasalardaki genel eğilimi yansıtıyor. Ekonomik durum da bu değerin belirlenmesinde etkili oluyor. Alım satım işlemleri ve döviz rezervleri üzerinde etkili bir durumdadır. Yatırımcılar için bu fiyat belirleyici bir unsurdur. İlerleyen günlerde Euro’nun performansı önemli bir gösterge olmaya devam edecek. Türkiye'nin ekonomisi ve global ticaret açısından yapacağı etkiler dikkatle izlenmelidir. Piyasalarda oluşan beklentiler Euro fiyatlarını şekillendirebilir. Bu durum yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir konudur.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,38
43,40
% 0.1
09:21
Euro
51,52
51,61
% 0.03
09:21
İngiliz Sterlini
59,41
59,44
% 0.11
09:21
Avustralya Doları
30,00
30,02
% 0.07
09:21
İsviçre Frangı
55,81
55,84
% 0.01
09:21
Rus Rublesi
0,57
0,57
% -0.24
09:20
Çin Yuanı
6,24
6,24
% 0.03
09:21
İsveç Kronu
4,85
4,86
% 0.01
09:21
