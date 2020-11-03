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Euro10 lirayı gördü, Dolar kuru da 8,54'le rekor kırdı

DOVİZ HABERLERİ  | 03.11.2020 11:01 | Son Güncelleme

ABD seçimlerinin yapıldığı gün döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Euro/TL kuru rekor kırarak ilk kez 10'u aştı. Dolar/TL kuru 8,54'le rekor kırdı. Sterlin/TL kuru da ilk kez 11 TL'yi aştı.

Euro10 lirayı gördü, Dolar kuru da 8,54'le rekor kırdı

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor.

Dün 8,44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8,54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro, tarihi seviyelerini 10 liranın üzerine taşıdı. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11,07'yi gördü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

Dünyada ise corona virüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık Seçimleri'ne çevrilecek.

ABD SEÇİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu söyledi.

Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Ancak asıl olarak önemli olan kimin kazandığı değil seçimlerin hızlı ve sükûnetle sonuçlanması.

Sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olayları yatırımcının corona virüs yüzünden zaten düşük olan yatırım iştahını daha da düşürecektir.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Kim kazanırsa kazansın biden kazanırsa dahada dolar yükselir dolar amerkanın istikrarına bağlı değil bizin ekonomi durumumuz kötü
Berat albayrak da her gün çıkıp ekonomi nekadar yükseldiğini ülkenin durumunun hep iyi den iye gittiğini söylüyor !!!
Bu ekonomiyi bozanlar acaba insanlara verdiği zararın karşılığında öbür dünyada ne olur korkusu yok mu? Yıkılan dağılan aileler,öksüz kalan çocuklar. Bu dünya fani bu paralar geçici..
@utkan_2017 peki dahada vahimi bunlara oy verenler bu dünyada vicdan azabı çekecekler mi?
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