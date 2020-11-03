Euro10 lirayı gördü, Dolar kuru da 8,54'le rekor kırdı

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor.

Dün 8,44 seviyesini aşarak rekor kıran dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8,41'in altına kadar çekilmesine rağmen piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti.

MB'nin fonlama maliyetini artıran hamlelerine bir yenisini eklemiş olması da kurlardaki yükselişe çare olmadı ve dolar/TL 8,54'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Euro, tarihi seviyelerini 10 liranın üzerine taşıdı. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı ve 11,07'yi gördü.

TCMB SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25 seviyesine yükseltildi.

Dünyada ise corona virüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık Seçimleri'ne çevrilecek.

ABD SEÇİMLERİ TAKİP EDİLECEK

Uzmanlar, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayımlanan anketlere göre, Demokrat Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu söyledi.

Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Ancak asıl olarak önemli olan kimin kazandığı değil seçimlerin hızlı ve sükûnetle sonuçlanması.

Sonuçlara iki taraftan gelecek itirazlar ve yaşanabilecek sokak olayları yatırımcının corona virüs yüzünden zaten düşük olan yatırım iştahını daha da düşürecektir.

