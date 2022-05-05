Fed geçti, sırada enflasyon var! Gram altın ve dolar fiyatı tahmini çok şaşırtacak…

Amerika Merkez Bankası Fed dün akşam piyasaların uzun zamandır beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizleri 50 baz puan arttırdı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Jerome Powell konuşmasında iki toplantı için daha '50 baz puanlık artış' mesajı verirken, iddia edildiği gibi 75 baz puanlık artışın düşünülen bir şey olmadığını söyledi.

GRAM ALTIN, ONS ALTIN VE DOLAR

Açıklamalar sonrası altın ve dolar fiyatlarında hareketlilik başladı. Altının ons fiyatı dün 1866 dolar seviyelerinde hareket ederken Powell’ın açıklamaları sonrası 1889 dolara kadar yükseldi. Ons altın yeni güne ise yüzde 1’den fazla değer kazancıyla başlayarak 1900 doların üzerinde değerleniyor.

Dolar endeksi Fed sonrası 103,61 seviyesine yükseldi ancak şu sıralarda 102 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar/TL ise dün 14,83 seviyelerinde işlem görüyordu. Karar ardından 14,70 seviyelerine çekilen kur gün içi en düşük seviyeye geriledi. Dolar/TL kuru şu sıralar 14,72 TL’den, Euro/TL ise 15,66 TL’den yeni güne başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde 890 lira seviyelerine kadar geri çekilen altının gram fiyatı da karar sonrası yükselişe geçti. Dolar kurundaki geri çekilmeye rağmen ons tarafından gelen yükselişe kucak açan gram altın fiyatı yüzde 1’den fazla değer kazanarak 901 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK

Türkiye'nin gündeminde TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri yer alıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle gecikmeli olarak açıklanacak olan rakamlar saat 10.00’da duyurulacak. Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunda, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik” açıklamasında bulunmuştu.

“DOLARDA 15 TL SEVİYESİ GEÇİLEBİLİR”

Piyasalara ilişkin uzman yorumları merak edilirken Finans Uzmanı Murat Özsoy dolar ve altın piyasasıyla ilgili yatırımcılara uyarılarda bulundu. Özsoy, Fed’in önümüzdeki toplantılarda sergileyeceği bu faiz artış politikası ABD dolar endeksinin önümüzdeki yakın vadede şu andaki seviyelerden daha da yukarılara çıkacağını söylüyor. “Hatta yılın son çeyreğine kadar olan dönemde 102 seviyesinin altında bir Dolar Endeksi görmeyeceğimizi düşünüyorum” diye sözlerine ekliyor.

“Bu durum da dolar/TL kurunda yukarı yönde kuvvetlenme senaryosunu çok güçlü hale getiriyor” ifadesini kullanan Özsoy, “Yılın başından bu yana mayıs ayını işaret ediyor ve dolar/TL kurunda eğer ekonomi yönetimi tarafından önlemler alınmaz ise kurda yükseliş riskinin gündeme geleceğini belirtiyordum. Şimdi bu risk çok daha önemli hale geldi. Ekonomi yönetimi tarafından TL’ye olan güven artırılmaz, rezervleri güçlendirici adımlar atılmaz ise dolar/TL kurunda 15 TL seviyesi geçilir ve artık bu seviyenin altını da pek göremeyiz diye düşünüyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“GRAM ALTIN YATIRIMCILARI KAZANACAK”

Gram altın fiyatları için tahminde de bulunan Özsoy şunları söyledi:

“Ons altın açısından baktığımızda toplantının hemen ardından 1889 dolar seviyesine bir yükseliş görmüş olsak da bundan sonraki birkaç toplantıda 50 baz puanlık artış politikasının ABD dolar endeksini güçlendirmesi ve bunun da ABD enflasyonda geri çekilmeler meydana getirmesi halinde ons altın yılın geri kalanında yılın ilk yarısına göre daha zayıf bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum. Gram altın yatırımcıları açısından baktığımızda ise ons altındaki olası geri çekilmeler dolar/TL kurundaki muhtemel yükseliş ile yan yana geldiğinde bu durum gram altın yatırımcılarına daha fazla kazançlar sağlayabilir. Ons altındaki bu geri çekilme ile gram altın her ne kadar 900 TL altına çekilmiş olsa da orta vadede yeniden bir toparlanma olacağını ve gram altının yeniden 915 TL-920 TL seviyelerine doğru bir toparlanma sürecine gireceğini düşünüyorum.”



