Fed günün başrolünde! Dolar fiyatı için nefesler tutuldu! Herkes saat 21’i bekliyor

ABD Merkez Bankası Fed’in 3 yıl sonra ilk kez faiz artırdığı 16 Mart tarihine ait toplantının tutanakları bu akşam TSİ 21.00’de açıklanacak. Fed’in Mayıs ayında 50 baz puan artırma olasılığı yüzde 81 oranında fiyatlanıyor. AB Rusya’ya, Rusya’nın savaş suçu işlemesi nedeniyle geniş çaplı ekonomik yaptırım açıklamaya hazırlanıyor. Kömür, odun, çimento, deniz ürünlerinden bilişim ürünlerine kadar birçok kalemde ithalat ve ihracatın yasaklanması öngörülüyor. Tedarik ve arz sıkıntılarının yüksek olduğu günlerde ekonomik yaptırımlar enflasyonist bekleyişleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu akşam Fed toplantı tutanakları sonrasında yarın öğlen de ECB’nin toplantı tutanakları takip edilecek.

DOLAR/TL’DE TREND DOLAR LEHİNE DÖNEBİLİR

Dolar/TL dün gün içerisinde 14,66-14,73 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre yüzde 0,32 yükselişle kapattı. Bu sabah ilk işlemlerde dolar/TL kuru 14,72, Euro/TL ise 16,03 liradan güne başladı.

ÜNLÜ & Co analistleri teknik incelemelerde dolardaki görünümün pozitif olduğunu işaret ederek direnç seviyelerini 14,72 ve 14,83 lira olarak açıkladı. Geri çekilmelerde ise 14,70 ve 14,69’un destek seviyeleri olduğunu kaydettiler.



