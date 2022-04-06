Altın ve petrol fiyatında yaptırım etkisi! Kıdemli analist rakam verdi: Altın bu seviyeye gidebilir

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB Rusya'ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıkladı. Buna göre Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacak. Rus gemilerinin ve Rus tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişimi yasaklanacak. Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları getirilecek. Rus kamu kurumlarına Avrupa vergisi gitmeyecek.

Söz konusu yaptırım paketi AB Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlandıktan sonra onaylanacak.

SIRA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE

Avrupa Birliği’nin yanı sıra bir yaptırım da ABD’den gelecek. Biden yönetiminden alınan bilgiye göre, ABD bugün AB ile koordineli olarak yeni yaptırımlar açıklanacak. Yetkili, bu kararın Rusya'ya önemli maliyetler getireceğini ve ekonomik, finansal ve teknolojik izolasyon yolunda daha da aşağılara çekeceğini söyledi.

Yeni yaptırım paketinin Rusya'daki tüm yeni yatırımları yasaklaması, finans kurumlarına ve devlete ait işletmelere yönelik yaptırımların arttırılması ve Rus hükümet yetkilileri ile aile üyelerini de kapsaması bekleniyor.

“YENİ RUS YAPTIRIMLARI SAVAŞ SUÇLARI İLE ORANTILI OLMALI”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin sert önlemler içermesi çağrısı yaparak, "Dünyanın Buça'da olanları görmesinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya'ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

PETROLDE DÜŞÜŞ SON BULDU

Bu gelişmelerle Avrupa Birliği'nin şu aşamada Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme almaması petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasına yol açtı. ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatlarında kararın ardından düşüş sınırlandı. ABD ham petrolü 102 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 106 dolar civarında.

ALTIN FİYATLARINI BEKLEYEN SEVİYELER

Spot altın fiyatı dün 1942 dolar seviyelerine yükselmesinin ardından artan ABD Hazine getirileri, ABD Federal Rezerv’in (Fed) para politikasında daha agresif sıkılaşma beklentileri ve Rusya'ya yönelik olası yeni Batı yaptırımları nedeniyle 1918 dolara kadar geriledi. Günü 1927 dolardan kapatan ons altında bu sabah oklar kırmızıyı gösterirken şu sıralar 1921 dolar seviyesinde bulunuyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, "Jeopolitik riskler muhtemelen kısa vadeli birincil itici güç olacak ve bu altının 1900-1950 dolardaki işlem aralığını genişletmesine yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Analist altın fiyatlarına ilişkin tahminini de açıklarken, “Burada fiyatların muhtemelen 1975 dolara bile gittiğini görebilirsiniz" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın ise dün güne 913 lira seviyelerinden başlamasının ardından ons altındaki yükselişi takip ederek bir ara 920 lira seviyelerine kadar yükseldi. Önceki kapanışını 911 liradan yapan gram altın 6 Nisan Çarşamba günü 909 lira seviyelerinde bulunuyor.



