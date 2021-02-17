Goldman Sachs: "Dolar düşebilir" Dolar ne kadar? 17 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 6.9 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki17 Şubat 2021 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 17 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!
Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 6,9975 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.13 hareketlilik oldu.
DOLAR SATIŞ FİYATI:7,0018 TL
DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9934 TL
Euro önceki kapanışını 8,4687 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.07 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba euro kaç lira?
EURO SATIŞ FİYATI: 8,4789 TL
EURO ALIŞ FİYATI: 8,4586 TL
İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7186 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde -0.03 hareketlilik oldu. Peki 17 Şubat 2021 Çarşamba kaç lira?
STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,7280 TL
STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,7092 TL
Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
Dolardaki zayıflık devam ederken Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi'den güncel dolar yorumu geldi. Yayımlanan notta 6 ayda aşılamanın etkisiyle küresel büyümenin etkileneceğini açıklayan ünlü stratejistler, "küresel döngüsel güçlerin ABD'nin üzerinde performans göstermesini, bunun da dolarda düşüşe neden olmasını bekliyoruz" dedi. YORUMUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.
Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.
Dolar fiyatları geçen haftayı 7,0280 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.
Euro fiyatları ise geçen haftayı 8,5284 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?
Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 9,7623 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...
Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.
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