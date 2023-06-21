Gram altın fiyatı, dolar, borsa… Merkez Bankası faiz kararı sonrası olasılıklar sıralandı: ‘Ana senaryo olacak’ diyerek tek tek açıkladılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanıyor. Merkez Bankası faiz artırır mı? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken atılması beklenen adımın Mart 2021’den bu yana ilk olacağı ifade ediliyor. Yatırımcılar ise hem altın fiyatları hem dolar/TL kurunun karara nasıl tepki vereceğini merak ediyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de temkinli bekleyişini sürdürüyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları ve güncel altın fiyatları ile döviz kurları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt içi piyasa perşembe günü saat 14.00’e kilitlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Haziran’da Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak. Merkez Bankası’ndan 2021 Mart ayından bu yana yani 27 ay sonra politika faizinde artırıma gitmesi bekleniyor.

YELPAZE ÇOK GENİŞ, KARAR METNİ TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR

Faizin çekilebileceği seviye yüzde 15 ile 40 arasında değişirken, ağırlık yüzde 20 ile 25 arasında bir seviyeye yükseltilebileceği yönünde bulunuyor. Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, uzmanların öngörüleri de politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyor. Uzmanlar faiz artırımının yanında, TCMB’nin yapacağı sözlü ve yazılı yönlendirmelerin de faiz kararı kadar önemli olduğunun altını çizerken; birçok uzman karar metnindeki dilin de tamamen değiştirileceği tahmininde bulunuyor.

YATIRIMCI GÜVEN VE ŞEFFAFLIK ARAYACAK

Uzmanlar genel çerçevede belirsizliklerin oldukça fazla olduğu bu toplantı sonrasında piyasanın tepkisini öngörmenin oldukça zor olduğunu dile getiriyor. Piyasaların yapılacak hem sözlü hem de yazılı yönlendirme ile dengeye oturmaya çalışacağını ifade eden ekonomistler, yabancı ve yerli yatırımcının verilen mesajlarda ‘güven’ ve ‘şeffaflık’ arayacağını kaydediyor.

PİYASALARDA DALGA YARATACAK

Peki olası faiz artırımı durumunda altın, dolar ve borsanın tepkisi neler olabilir? Uzmanlar bu soruya tek tek yanıt verdi. Sert faiz artırımlarının hem kurda hem borsada hem de altın fiyatlarında belli bir dönem için de olsa önemli bir dalgalanma yaratma ihtimalinin son derece yüksek olduğu kaydedildi.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Ekonomist Serdar Pazı, “Faizler beklenenden daha az bir hızla artacak olursa, ilk planda kredibilite kaybı yaşanabilir ve TL varlıklarda zayıflama görebiliriz. Tabii burada açıklama metnindeki dil ve devamında TCMB ile bankalar arasında yapılacak toplantıdaki çözüm odaklılık önemli olacaktır. Dolar kurunda kademeli yükselişin devam edeceğini, CDS risk priminin 500 altında kalmayı sürdüreceğini ve BIST 100 için de kâr satışlarının 5200 üzerinde karşılandığı müddetçe, yeni tarihi zirve senaryolarının ana senaryo olacağını düşünüyorum” dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Faiz kararı sonrasında PPK metnindeki söylemlere dikkat çeken Ekonomist Murat Özsoy da, “Metindeki söylemler, faiz kararının kur üzerindeki etki süresini geçici ya da kısa bir süre de olsa kalıcı kılacaktır. Kurdaki ana yön, içeriye istikrarlı şekilde yabancı para girişi olmadığı müddetçe yukarı olduğu için de her ne kadar ani bir geri çekilme görsek de karar sonrasındaki kurun yeniden yükselişe geçeceği kanaatindeyim. Gram altın yatırımcıları için faiz kararı sonrasında yeniden bir alım fırsatı doğabilir. Bu fırsat sonrasında gram altında 1.500 TL-1.550 TL hedef fiyatları gündeme gelecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

BORSADA OLASI SENARYOLAR

“BIST100 tarafında ise, yansıması ilk olarak bankalar üzerinden pozitif olabilecektir. Sonrasında, endekste bir rotasyon dönemine girme ihtimalimiz var. Burada TCMB’nin yapacağı sözlü ve yazılı yönlendirmenin faiz kararı kadar da önemli olacağını düşünebiliriz” diyen Ekonomist Vahap Taştan borsa için yaptığı yorumda, “Bir senaryo da faizin yüzde 15-20 bandında kalması ve TCMB’nin faiz artırımlarına devamı sinyali. Bu durumda son haftada artan yabancı ilgisinin devamını bekleyebiliriz; fakat kuvvetli bir yabancı girişi için erken olacağını düşünebiliriz. Yeni yönetimin alacağı ilk karar aynı zamanda piyasa katılımcılarına vereceği ilk sözlü – yazılı yönlendirme de olacak ve şu aşamada net bir senaryo üzerinden fiyatlama gerçekleştiğini düşünmüyoruz. Bu çerçevede alınacak kararı bir bütün olarak değerlendirmenin daha sağlıklı olabileceği görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda dolar endeksi bu sabah 102,13 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1,09 seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise 1.947 dolardan işlem görüyor. Yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru 23,61 TL, euro/TL kuru da 25,79 TL’den değerleniyor. Gram altın fiyatı 1470 TL’den alıcı ile buluşurken, çeyrek altın 2447 TL, Cumhuriyet altını 9.899 TL ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1417 TL’den satışa sunuluyor.

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