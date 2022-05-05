Gram altın ve dolar fiyatında enflasyon yükselişi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon yüzde 70 sınırına dayandı. Üretici enflasyonu da yüzde 121 artış yaşadı.

Rakamların açıklanmasının ardından gözler altın ve dolar fiyatlarına çevrildi. Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde 890 lira seviyelerine kadar geri çekilen altının gram fiyatı enflasyon rakamları öncesinde güne yüzde 1 yükselişle 901 lira seviyelerinden başlamıştı. Veri sonrası altının gram fiyatı 905 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in dün faizleri 50 baz puan arttırmasıyla düşüşe geçerek 14,70 seviyelerine çekilen dolar kuru yeni günde 14,72 seviyelerinde bulunuyordu. Enflasyon rakamları sonrasında kur şu sıralar 14,83 seviyelerini yükseldi. Euro/TL de 15,75’ten işlem görüyor.



