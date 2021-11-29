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İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı

29.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları Omicron varyantının yarattığı endişeyle 1.815 dolara kadar yükseldikten sonra DSÖ'nün açıklamasının ardından geriledi. İşte haftanın ilk gününde gram, çeyrek ve ons altının fiyatları...

Altın fiyatları,yeni varyantın açıklanmasının ardından sert dalgalanıyor. Gram altın Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmayı seyrediyor. . İşte haftanın ilk gününde gram, çeyrek ve ons altının fiyatları...

ONS ALTININ FİYATI

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron’un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.815 dolara kadar tırmanan ons altın, bu haftaya 1.793 dolar civarında başladı.

Saat 09.45 itibarıyla ons altın 1.795,48 dolardan fiyatlanıyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Geçen hafta dolar/TL’deki yükselişle 777 TL’ye kadar yükselerek rekor kıran gram altın, haftanın ikinci yarısında kurdaki gerilemeyle beraber 720 TL’nin altına düşmüştü. Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle haftaya 713 TL seviyesinde başladı.

Saat 09.45 itibarıyla gram altın 727,76 liradan fiyatlanıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, son kapanışını 1.134,00 TL seviyesinde yapmıştı. Güne 1.170,00 liradan başlayan çeyrek altın saat 09.45 itibarıyla 1.185,00 liradan fiyatlanıyor.

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