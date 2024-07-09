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  4. Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret zammı için devlete vergi teklifi: 'Gelin o parayı almayın'

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret zammı için devlete vergi teklifi: 'Gelin o parayı almayın'

09.07.2024 16:23
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Toplumun büyük bir bölümü asgari ücret zammı beklentisinde! Ekonominin patronu Mehmet Şimşek ise asgari ücretin yeterli olduğunu ve yıl sonuna kadar zam yapma konusunda düşüncelerinin olmadığını her fırsatta dile getiriyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan devlete vergi teklifi: 'İşvereni de rahatlatın gelin o parayı almayın...'

Mehmet Şimşek duymasın! Asgari ücret zammı için devlete vergi teklifi: 'Gelin o parayı almayın'

Kamuyoundaki beklentiye rağmen Çalışma Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret zammının olmayacağının altını çizmişti. Emekliye ve memura enflasyon farkı adı altında zam yapılacak, asgari ücretlinin durumu ise muamma.

MEHMET ŞİMŞEK ASGARİ ÜCRETİ YETERLİ GÖRÜYOR!

Habertürk yayınına katılan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 'Mehmet Şimşek katıldığı yayında 17 bin TL olan asgari ücretin normal olduğun savundu ama gözden kaçırdığı noktalar var.

Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı %4, %5! Bizim ülkemizde ise neredeyse çalışanların %70'i asgari ücretle çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

'EKMEĞİN, PEYNİRİN, ZEYTİNİN FİYATI ORTADA'

Özgür Erdursun, sözlerine şöyle devam etti: "Ekmek, zeytin, peynir, et, süt, yumurta her şeyin fiyatı artarken biz zam yapmayalım derseniz siz bu krizi daha da derinleştirmiş olursunuz.

Memurlara enflasyon farkı veriliyor. %24.73 oranında verilen enflasyon farkı asgari ücrete de yansımalı. Asgari ücretli çalışanlara da bu kadar zam yapılmalı!

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VERGİ TEKLİFİ GELDİ: 'DEVLET İŞVERENDEN PRİM ALMASIN'

İşveren artış yapsın, devletin prim beklentisi yoksa bu tutar sigorta priminden muaf olsun. İşveren çalışanına 3 bin TL zam yapacaksa devlete de bin 500 TL ödemesin.

Devlet burada vergi beklemesin. Burada zamdan bahsetmiyoruz, enflasyon farkından bahsediyoruz.

Fasülyenin kilosu 150 TL olmuş, limonu sütü geçtim! Çalışanlar bu işle nasıl mücadele edecek? Bu zam esnafı da ilgilendiriyor. İnsanların cebinde para yoksa, esnaf ürün satamaz.

Üretici de malını satamaz böylelikle üretemez. Sonunda işten çıkarmalar başlar, Türkiye'de derinlemesine ücret krizi var."

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