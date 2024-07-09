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Son dakika | TÜİK hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak! Özgür Özel saat verip tüm Türkiye'yi çağrı yaptı: "Bu akşam başlıyoruz"

09.07.2024 14:32
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Son dakika haberi: TÜİK'in enflasyon sepeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken CHP lideri Özgür Özel'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. TÜİK'in "AK Partililerin de cebinden para çaldığını" öne süren Özel, "TÜİK'e ne dersen onu yapıyorlar, TÜİK'e 'çal, bunların cebinden paralarını al' demişler" iddiasıyla dikkat çekti. Özel ayrıca asgari ücrete, emekliye zam isteyen herkese çağrı yaparak "Bu akşam 21.00'da başlıyoruz, uzaydan görülecek" dedi.

Son dakika | TÜİK hakkındaki iddiası ortalığı karıştıracak! Özgür Özel saat verip tüm Türkiye'yi çağrı yaptı: "Bu akşam başlıyoruz"

Son dakika haberi: TÜİK'in açıklamayı bıraktığı madde fiyatları için hesaplama yapılmış; uzman doktor muayenesi, yurt ücret, ev kirası gibi kalemlerdeki TÜİK'in hesapları gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TÜİK hesabı nasıl yaptığını doğruladı, inkar etmedi. TÜİK bugün iktidara oy veren vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Bu ay maaşına 3 bin lira zam alacak biri varsa bilsin ki TÜİK olmasa, doğru rakam olmasa 6 bin lira alacaktı" deyip iktidara yüklendi.

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"MÜCADELENİN TAKİPÇİSİYİZ"

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

  • Sivas'ı yakan zihniyet ne kadar alçaksa, Başbağlar'ı yakan zihniyet de o kadar alçaktır. Türklerle Kürtler, Alevilerle Sünniler kardeştir. Onları birbirlerine düşürmeye çalışan kim varsa kalleştir. Cemevleri ibadethane sayılana kadar, devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar mücadelenin takipçisiyiz.

"KADINLAR SOYADINA KENDİLERİ KARAR VERİR!"

  • Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak, sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler. Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir.

  • Yusuf Tekin büyük bir suç işledi. 1 milyon öğretmenin diplomasına kapkaç yapacaklar.

ÇOK KONUŞULACAK 'TÜİK' İDDİASI: 'BUNLARIN CEBİNDEN PARALARINI AL' DEMİŞLER

  • Kul hakkı yemenin tanımı neyse TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun partisi var mı var. TÜİK parti ayırmıyor, AK Partililerin de cebinden her ay para çalıyor. TÜİK'e ne dersen onu yapıyorlar, TÜİK'e 'çal, bunların cebinden paralarını al' demişler.

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  • TÜİK hesabı nasıl yaptığını doğruladı, inkar etmedi. TÜİK bugün iktidara oy veren vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Bu ay maaşına 3 bin lira zam alacak biri varsa bilsin ki TÜİK olmasa, doğru rakam olsa 6 bin lira alacaktı. TÜİK kurumdur, o kurumu yöneten birileri vardır, onları atayan biri vardır. Diyor ya 'Sorumlusu benim, ben.' İşte cebinizden parayı çalan, TÜİK'in başkanını atayandır.

İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

  • Bugün 3 işçi konfederasyonunun başkanı enflasyon zammı istedi, emekliye en az asgari ücret verilmeli dediler. Biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum.

  • İktidar sözcüsü çıkmış diyor ki 'Çalışma yapılıyor, alınmış karar yok.' Emekliler sizin keyfinizi mi bekleyecek?

"MEHMET ŞİMŞEK ZAMMA DİRENİYORSA ERDOĞAN DEDİ DİYE"

  • 1 Temmuz'da zam bekliyorduk. 'Verme Mehmet, seni ben atadım, ben suçu üstüme almak istemiyorum, kötü sen ol' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dedi diye direniyor!

  • Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız.

  • Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan; fındığa, darıya, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'da başlıyoruz. Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle olsun.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel tüik
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