Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasada: Altın geriledi, dolar yükseldi

Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. Peki piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA KAYIP!

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle gerilemeye devam etti. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerinde baskı oluştururken, altın üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi.

Spot altın fiyatı, haftanın kapanışında yüzde 0,4 oranında düşüşle ons başına 4.522,89 dolara gerilerken, Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.524,40 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda ise altın, şu ana kadar yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybı yaşamış oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Marex analisti Edward Meir altındaki düşüşün sebebini açıklayarak, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5774 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,7434 liradan alıcı buluyor. ABD-İran belirsizliği ve iç piyasada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin mutlak butlan kararıyla birlikte dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi 99,2 civarına yükselerek altı haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gümüş haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons gümüş bugün sabah senasında 09.04'te 76.34 dolar seviyesine bulunuyor.