Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasada: Altın geriledi, dolar yükseldi

CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi. Altın cuma günü gerilerken, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi.

Cansu Çamcı

Mutlak butlan kararı sonrası gözler piyasalara çevrildi. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 2023 yılındaki kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" görüşüne vararak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. Peki piyasalarda son durum ne? İşte detaylar...

ALTINDA KAYIP!

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle gerilemeye devam etti. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerinde baskı oluştururken, altın üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi.

Spot altın fiyatı, haftanın kapanışında yüzde 0,4 oranında düşüşle ons başına 4.522,89 dolara gerilerken, Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 kayıpla 4.524,40 dolardan işlem gördü. Haftalık bazda ise altın, şu ana kadar yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybı yaşamış oldu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Marex analisti Edward Meir altındaki düşüşün sebebini açıklayarak, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,5774 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,7434 liradan alıcı buluyor. ABD-İran belirsizliği ve iç piyasada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ilişkin mutlak butlan kararıyla birlikte dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi 99,2 civarına yükselerek altı haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Gümüş haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons gümüş bugün sabah senasında 09.04'te 76.34 dolar seviyesine bulunuyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

