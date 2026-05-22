Mayıs ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı doğum yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Cansu Çamcı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

"İKİ ÜÇ VE ÜZERİ 625 BİN 103 ÇOCUK İÇİN DÜZENLİ ÖDEME YAPILDI"

Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 70 bin 123 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 445 bin 20’sinin ailelerin birinci çocuğu, 328 bin 697’sinin ikinci çocuğu, 296 bin 406’sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Göktaş, hak sahiplerinden 24 bin 81 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, iki, üç ve üzeri 625 bin 103 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını da vurguladı.

"KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE BUGÜN İTİBARIYLA ANNELERİN HESABINA YATIRDIK"

Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda mayıs ayı doğum yardımı ödemelerini, Kurban Bayramı öncesinde ailelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 50 bin 401 annenin hesabına 18 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

