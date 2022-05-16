Son dakika: Dolar 15,51'in de üzerine çıktı! Analistler 'zor' diyerek açıkladı...

Son dakika: Dolar/TL kurunda bu sabah da hareketlilik devam ediyor. ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE’nin de beklenen düşüşü göstermemesi piyasalarda şahin Fed ve resesyon fiyatlamasını artırdı. Dolar göstergesi ise 105,0 seviyesine yaklaşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Euro/dolar paritesinin 1,0350’ye gerilemesiyle gelişen ülke paralarındaki oynaklık arttı. TL, yüksek enflasyon ve düşük faiz nedeniyle kırılganlaşırken bu durum TL üzerindeki baskıyı artırdığı için gelişen ülke paralarına göre negatif ayrışma yaşanıyor.

Dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesinden geri döndükten sonra baskı altında kalmaya devam ederken analistlerden önemli bir değerlendirme geldi. Analistler endeksin 103,90 seviyesini kırmadığı sürece geri çekilmelerin zor olduğunu dile getiriyor.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI HAREKETLENDİRECEK

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell, bankanın gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını, duruma göre daha azını veya daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağına yönelik endişeler nedeniyle küresel piyasalarda tansiyon daha da arttı. Bu hafta ise Powell’ın Perşembe günü bir konferansta yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Bu gelişmelerle geçtiğimiz haftaya 14,75 lira seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru yükselişini 8’inci güne taşıdı. Kur bu sabah 15,51’nin üzerini görürken, Euro/TL ise 16,14 liradan fiyatlanıyor.

QNB Finans analistleri dolar/TL kuru için yaptıkları değerlendirmede, “Dolar kurunda, doların küresel çapta güçlenmesine bağlı olarak başlayan hareketle 15,00 olan psikolojik eşiğin aşılması sonrasında yukarı yönlü baskı korunuyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya değer kaybetme eğilimi ile başladı. Kurda 15,24 destek konumunda iken, 15,50 kısa vadeli önemli direnç olarak belirtilebilir” ifadelerini kullandı.



