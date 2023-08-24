SON DAKİKA | Dolar, euro, altın, borsa! Merkez Bankası faiz kararı piyasaları alt üst etti

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Ağustos 2023 için açıklandı. Beklentiler bu ay 250 baz puanlık artış yönündeydi. Ancak banka kademeli artışa son vererek piyasanın beklentisinin 3 katı oranında faiz artırımına gitti. Böylede politika faizi 750 baz puanlık artış ile yüzde 25 seviyesine yükseltildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Bu gelişme sonrası dolar/TL kuru sert bir şekilde geriledi. Sabah saatlerinde 27.27 seviyesine kadar yükselen kur kararın ardından yüzde 3’ün üzerinde kayıp vererek 26,25 seviyesine kadar düştü. Euro/TL kuru da aynı dakikalarda 28.47 TL'yi gördü.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın 1920 dolar ile son 5 haftanın en yüksek seviyelerinde hareket ederken, dolardaki düşüş gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Şu sıralar altının gram fiyatı da yüzde 3'e yakın değer kaybederek 1643 TL seviyesine geriledi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ YÜZDE 9'U AŞTI

Merkez Bankası'nın süpriz faiz kararı sonrası, Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. BIST 100 endeksi ilk tepki olarak, yüzde 3'ün üzerine çıkarken; bankacılık endeksinde ise primli seyir yüzde 9'un üzerine kadar çıktı.

7536 - 7872 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 14.48 itibarıyla yüzde 0,32 primle 7629 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, aynı dakikalarda yüzde 6,47 yükselişle 7275 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7500 seviyeleri destek, 7700 ve 7900 puan direnç konumunda bulunuyor.





