Son dakika: Dolarda yeni zirve! 2022 yılı rekorunu tazeledi...

Geçen hafta Merkez Bankasının faiz indirimiyle birlikte dolar yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 27 Eylül Salı günü de yatırımcıların gündeminde yer alırken döviz piyasalarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. 20 Aralık rekorunu aşan dolar kuru, bu hafta ise dolardaki yükselişin etkisiyle zirve tazeliyor. Dolar/TL, 18.47 ile yeni zirvesinde güne başladı. Euro/TL ise 17.81'den alıcı buluyor.

Geçen haftaki faiz kararının ardından Dolar/TL, 17.40'ın üzerine çıkmıştı. TL, eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda doların, ruble gibi bir iki istisna hariç neredeyse tüm dünya para birimlerine karşı sene başından beri yaşadığı değer kazançları güçlü kalmaya devam ediyor.

Dolar endeksi, 114.58 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi dün gördü. Sterlin, 1.0327 dolar ile tarihi dip seviyeyi görürken euro da dolar karşısında 20 yılın dip seviyesindeydi.

ABD borsaları da yaz aylarındaki toparlanmada kaydettiği kazanımların tümünü geri verdi. S&P endeksinin ardından Dow Jones endeksinde de Ocak ayında görülen zirveden bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 20'yi aştı.

Küresel resesyon endişeleri faiz artışları ile birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa'da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakının AB'ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.

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