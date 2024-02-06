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  4. Son dakika: Dolardan euroya, borsadan petrole… Piyasalarda rekor günü! 33 lirayı bile aştı…

Son dakika: Dolardan euroya, borsadan petrole… Piyasalarda rekor günü! 33 lirayı bile aştı…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Dolar bugün sığ piyasada 30,80 TL’yi gördü. Euro/TL ise 33 lirayı aştı. Böylece döviz kurlarında yeni rekor kırıldı. Bir rekor haberi de Borsa İstanbul BIST 100 endeksinden geldi. Peki dolar bugün kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum ve canlı borsa ekranı ile haberin detayları…

Son dakika: Dolardan euroya, borsadan petrole… Piyasalarda rekor günü! 33 lirayı bile aştı…

Son dakika haberi… Piyasalarda bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar, euro, borsa yeni günde rekor seviyeye tırmandı. Brent petrol fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL kuru serbest piyasada 30,80 TL sınırına kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Kur açılışta 30,56 seviyesinden güne başlarken 30,5697’i gördü ve rekor kırdı. Dolar endeksi ise yüzde 0,11 düşüşle 104,34 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR (27)

EURO 33 TL'Yİ AŞTI

Euro/TL ise serbest piyasada 33,13’ü aştı, şu sıralar 32,89 TL civarında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi de şu sıralarda 1,0751 seviyelerinde hareket ediyor. İngiliz sterlini aynı dakikalarda 38,3734 TL'de işlem görüyor.

PİYASA DOLAR

BORSADA YENİ REKOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle rekor seviye olan 8.810,69 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,99 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 8.810,69 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile bankacılık olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.7784,21 puana taşıdı.

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PETROL FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Dün 78,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,84 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları ve Orta Doğu'da süren gerginliğin etkisiyle artmaya devam ediyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında zayıflaması petrol fiyatlarının yükselmesine yardımcı oldu.

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ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik saldırıları bölgede arz kesintisi oluşabileceği endişelerini artırmaya devam ediyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alarak önemli ticaret güzergahını sekteye uğratmasının petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği ve fiyatları yükselteceği beklentisi de sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ocak ayından bu yana Yemen'e 300 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Piyasa oyuncuları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarına ilişkin gün içinde yayımlanacak yeni verilerini bekliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 500 bin varil azalmıştı. Stokların azalması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini ötelenmesi ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki artışı kısıtladı.
Brent petrolde teknik olarak 78,68 ile 80,39 dolar aralığının direnç, 76,97 ile 75,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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