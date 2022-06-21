SON DAKİKA: Doları olanlar bu habere kulak versin! Merkez Bankası faiz kararı öncesi analistlerden uyarı geldi: Bu iki gelişmeye dikkat!

SON DAKİKA: Dolar fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in en sert faiz artışını geride bıraktı. Sırada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Haziran Perşembe günkü faiz kararı var. Fed’in agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygıları güçlenirken, bir yandan da piyasada banka yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri fiyatlanıyor. İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları ve anlık, canlı, güncel döviz kurları rakamları...

Bu gelişmelerle döviz piyasalarında dalgalı seyrin öne çıktığına işaret eden analistler, bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti. Yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Temmuz ayı sonrası atılacak adımların ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine yönelik daha anlaşılır ipuçları vermesi beklenirken, Powell'ın bu haftaki konuşmalarında bu döneme ilişkin yönlendirmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.

SIRADA TCMB FAİZ KARARI VAR

Öte yandan yurt içinde haftanın en çok merak edilen konusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararı. TCMB piyasalarda heyecan yaratan faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde dolar/TL kuru için yıl sonu ve 12 aylık tahminini paylaştı. Buna göre yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi bir önceki raporda 17,57 TL iken, 18,89'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e yükseldi.

DOLAR VE EURODA SON RAKAMLAR

Dolar Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası 20 yılın zirvesinden uzaklaşmıyor. Fed’in faiz artışların son hız devam edeceği beklentisi ve bazı Fed yetkililerinin enflasyonun hedef yüzde 2’yi bulmasının birkaç yılı bulacağını öngörmesi doları destekleyen unsurlar. Dolar endeksi şu sıralar 104,19 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar Fed Başkanı Jerome Powell’in çarşamba ve perşembe günü Senato’da vereceği ifadeler doların yönünde etkili olabileceğini ifade ediyor. Eurı/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1,0550'den alıcı buluyor. Bu gelişmelerle döviz kurlarında dün olduğu gibi yatay seyir hakim. Dolar/TL, 17,31-17,33 seviyelerinde yatay; euro/TL ise 18,31 civarında işlem görüyor.

“SINIRLI KALMAYA DEVAM EDECEK”

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan dolar/TL kuru değerlendirmesinde, “Kurda dün ABD piyasaları kapalı olduğu günde oynaklığın sınırlı kaldığını ve 17,30TL civarlarında fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün her iki bölgede veri akışı sınırlı olmaya devam ederken, ABD’de Chicago ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları verileri takip edilecek. Genel olarak Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına kadar geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Toplantıda kamuoyuna açıklanan anketlerde herhangi bir politika faizi değişikliği beklentisi gözükmese de faiz indirimlerine devam edilmesi olasılığı ile kur üzerinde baskı artabilir. Geçtiğimiz haftanın tamamında ve bu hafta içinde yükselişlerde 17,35 TL seviyesinin de geçilemediğini, dar bant içinde toplantıda olabilecek değişiklik veya açıklanacak metin içinde detayların piyasa tarafında beklendiğini görüyoruz. Gün içinde 17,25 TL güçlü destek 17,35 TL ise güçlü direnç seviyesi olarak takip edilebilir” ifadeleri kullanıldı.



