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Son dakika: Piyasada endişeli hava! Dolar/TL kuru ABD enflasyon verisini bekliyor

10.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru dün 17,43 seviyelerini görerek 2022 yılının zirvesine oturdu. Euro da dolar fiyatlarını takip etti. Döviz kurlarında dün ekonomide art arda açıklanan adımlar sonrası kısa süreli düşüş yaşansa da haftanın son işlem gününde yeniden yükseliş yaşanıyor. Bugün ise piyasalar kritik ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Peki bugün dolar/TL kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Piyasada endişeli hava! Dolar/TL kuru ABD enflasyon verisini bekliyor

Son dakika: Dolar fiyatları için dün son derece hareketli saatler yaşandı. Akşam saatlerinde Türkiye ekonomisi için çok kritik bir dizi kararlar duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde atılan adımlara, BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kredilere yeni kararlar alarak destek verdi. Dün dolar/TL kuru dün 20 Aralık sonrası yeni rekoru olan 17,43 seviyelerini test ederken, art arda gelen açıklamaların ardından 17 seviyesinin altına geriledi. 16,76 lirayı göre dolar/TL kuru kısa bir süre sonra yeniden 17 seviyesinin üzerine yükseldi. 17,21'e kadar tırmanın kur bugün ise haftanın son işlem gününde 17,22 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 18,42 TL seviyesinden 17,85 seviyesine kadar düştü. Şu sıralar ise 18,37’den işlem görüyor.

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EURO/DOLAR PARİTESİ 2 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Perşembe günü gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısından beklendiği gibi herhangi bir faiz artım kararı çıkmadı. Banka, enflasyonun büyüme üzerinde baskı yaratacağı korkularını ifade ederken, 1 Temmuz'dan itibaren Niceliksel Genişlemenin sona erdiğini ve 25 Temmuz'da 50 baz puanlık bir hareket beklentilerine karşın 25 baz puanlık bir faiz artırımını işaret etti. Başkan Lagarde ise basın toplantısında genel olarak net ifadelerde bulunmadı. Gelen en net ifade, Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduklarıydı. Bu, piyasada Temmuz sonrası belirsizliklerin devam edeceği anlamına geliyor. ECB toplantısı sonrası euro/dolar paritesi iki haftanın en düşük bölgesine geriledi.

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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bugün ise gözler ABD mayıs ayı enflasyon rakamlarında olacak. Haftaya gerçekleşecek olan Fed toplantısı öncesine denk gelmesi veriyi daha önemli hale getiriyor. Analistler Nisan ayında manşet enflasyonda geçen Ağustos'tan bu yana ilk kez görülen küçük düşüşü petrol fiyatlarının yüzde 7,0 artışla yükselişine devam etmesinden dolayı Mayıs ayında göremeyebileceklerini ifade ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayıs ayında yüzde 8,3’te kalması bekleniyor. Aylık fiyatların Nisan ayındaki yüzde 0,3’lük kazancının iki katından fazla artarak yüzde 0,7 artması bekleniyor.

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PİYASADA ENDİŞELİ HAVA

Analistler ayrıca ABD enflasyon verileri öncesinde piyasada endişeli bir havanın olduğunu, bunun da emtia, hisse senedi gibi varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ifade ediyor. S&P 500 Vadeli İşlemleri, Mayıs sonundan bu yana görülen en ağır günlük düşüşünü kaydetti, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise yüzde 3,07 ile aylık en yüksek seviyesine kadar yükseliş yaşadı.


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