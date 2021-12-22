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Son Dakika: TL'ye kur desteğinin kazancı... Elinde 10 bin doları olan bir vatandaşın kazancı ne kadar olacak?

22.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan kur farkı desteğinin katkılarının nasıl olacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Döviz hesabından TL hesabına geçiş yapacak olan vatandaşların bir yıl içinde ne kadar kazanacağı merak konusu oldu. Peki elinde 10 bin doları olan bir vatandaş, kur desteği ile ne kadar gelir elde edebilir? İşte Türk Lirası mevduatına kur desteğinde son durum...

Son Dakika TL Mevduat Hesabı Haberi: Döviz hesabından Türk Lirası mevduat hesabına geçişleri teşvik etmek amacıyla verilecek olan kur desteği araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’taki kabine toplantısı sonrasında açıkladığı "TL’yi Özendirme Paketi" sonrasında, döviz kurlarındaki tarihi yükselişler, yerini sert düşüşlere bıraktı. Dolar kuru 18 TL’den 12 TL seviyelerine, Euro kuru ise 20 TL’den 14 TL seviyelerine geriledi. Şimdi döviz cinsinden ya da TL birikimi olan vatandaşların en büyük merakı, yeni sistemin birikimlerine nasıl yansıyacağı.

DW Türkçe; bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilerle, eski ve yeni sistem arasındaki gelir farkını gösteren bir örnek hazırladı.

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DÜNE KADAR TL MEVDUATI NE KAZANDIRIYORDU?

Elinde 10 bin doları olan bir vatandaş, bugün itibariyle ortalama 12,80 kur seviyesinden parasını TL’ye çevirip (128 bin TL) herhangi bir bankada açtığı mevduat hesabına koyduğu zaman, eski sisteme göre yıllık yüzde 14 faizle şu geliri elde edecekti:

3 aylık vadede: 132 bin 197 TL

6 aylık vadede: 136 bin 395 TL

9 aylık vadede: 140 bin 858

12 aylık vadede 145 bin 144 TL

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YENİ SİSTEMDE NE KADAR GETİRİ ELDE EDİLECEK?

Uygulamaya konan yeni sistemde ise, vatandaşın bozdurduğu 10 bin dolar karşılığı 128 bin TL’sini yine herhangi bir bankanın TL mevduat hesabına yatırdığını düşünelim ve yıllık dolar kuru artışını ise yüzde 25 olarak öngörelim.

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Stopajın da ortadan kalktığı bu durumda, yüzde 14 mevduat faizi ile birlikte uygulanacak kur farkı sonucunda, hesapta biriken para şöyle olacak:

3 aylık vadede: 135 bin 900 TL

6 aylık vadede: 143 bin 800 TL

9 aylık vadede: 151 bin 700 TL

12 aylık vadede: 159 bin 600 TL

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Yani, yeni dönemde 10 bin dolara karşılık gelen bir TL mevduatına sahip olan kişiler, 12 ayın sonunda önceki uygulamaya göre 14 bin 456 TL daha fazla gelir elde edecekler.

Bu 14 bin 456 TL’lik gelir, vade sonunda Hazine tarafından hesaba yatırılacak.

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Dolar kurunun yıllık yüzde 25’ten fazla artması halinde bu gelir artarken, yüzde 25’ten az olması halinde ise gelir azalacak.

Dövizin TL’ye çevrilmesi sırasında ve kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası’nın ilan ettiği kurlar kullanılacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00’de bu mevduata özel ABD doları döviz alış kuru açıklayacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
döviz Türk lirası
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