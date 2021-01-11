Uzman: "Dolar rekor kıracak"... 11 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin yükselir mi?

Trump destekçilerinin Washington DC'de bulunan kongre binasını basması sonrasında dolar/TL geçtiğimiz hafta sert düşmüştü. Yeni haftaya toparlanarak başlayan dolar/TL 7.3 TL civarinda fiyat belirliyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.3 civarinda fiyat belirliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyordu. TCMB'nin kararının ardından dolar 7.3 civarında işlem görüyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki11 Ocak 2021 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 11 Ocak 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

Ünlü ekonomistten çarpıcı altın ve yorumu: "Altın rekor kıracak, dolar yükselecek" 11 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 11 Ocak 2021 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar... Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3824 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,20 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3878 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3772 TL Dolar kuru geçen hafta 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9924 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0,27 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0009 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9840 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,9763 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0,26 hareketlilik oldu. Peki 11 Ocak 2021 Pazartesi sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,9876 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,9651 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. UZMANDAN "DOLAR DÜŞECEK TAHMİNİ" 2021'de dolar tahmini ne kadar olur sorusu son zamanlarda vatandaşların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, ABD'deki olaylar sonrası çakılan dolar ve altındaki gelişmeleri yorumladı. Geçer'e göre sert düşüşler kalıcı değil ve dolar ile birlikte altın rekor kıracak. Geçer ayrıca dolar kuru ile ilgili ''Gevşer, geri gelir amma günün sonunda arkadaşlar bir gün uyandığımızda öyle bir ekonomik kırılma olur ki bu bu ekonomik ve finansal kırılma hiç bir şekilde sizin yollarınızı buralarda tutmanızı sağlamaz sağlayamaz. İstediğiniz kadar para harcayın dolar alır başını gider tutamazsınız arkadaşlar. Keza Euro ve sterlinde." dedi. DOLAR YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ