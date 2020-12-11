Uzmandan dolar 8.05 lira grafiği... Dolar kaç TL? 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki11 Aralık 2020 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 11 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 11 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 11 Aralık Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8902 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.1 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,8907 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,8899 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,6022 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,17 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 11 Aralık 2020 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,6080 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,5964 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,5226 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.24 hareketlilik oldu. Peki 11 Aralık 2020 Cuma sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,5299 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,5153 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son olarak yapılan dolar tahminlerinde Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel dolar tahminini paylaştı. Baştürk açıklamasında, doların kritik seviyesini 8.05 olarak vererek, "ABD yaptirim haberi dustu piyasaya. Dolar yukari yaptı. 8.05 kritik esik olur..." dedi. Son paylaşımında ise ana seviyelerin yerini koruduğunu aktardı. ABD yaptirim haberi dustu piyasaya...



Dolar yukari yapti...



8.05 kritik esik olur... pic.twitter.com/dh9gcz6NSR — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 10, 2020 CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,8084 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,4851 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,4925'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...