A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! İşte A101'e gelen Apple AirPods (3. Nesil) incelemesi

Yeni bir kulaklık almak ya da modelini yükseltmek isteyen Apple kullanıcıları buraya! Alışveriş severlerin ilgiyle takip ettiği A101'in 28 Aralık Perşembe tarihli İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlandı. Katalog'ta yer alan Apple AirPods (3. nesil), Apple kullanıcılarının elbette hemen dikkatini çekti! Biz de sizler için bu yazımızda Apple AirPods (3. nesil) özelliklerini, kullananların yorumlarını bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

28 Aralık 2023 tarihli A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu dün duyurmuştuk!

Katalogta yer alan Apple AirPods (3. nesil) Apple kullanıcılarının hemen ilgisini çekti!

A101'in bu haftaki Aldın Aldın kataloğunda yer alan Apple AirPods (3. nesil), yeni bir kulaklık almak isteyen ya da kulaklığının modelini yükseltmek isteyen Apple kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. İndirimli fiyatıyla dikkat çeken AirPods'u almayı düşünüyorsanız, gelin ürünü daha yakından inceleyelim, kullanıcıları neler demiş bir bakalım!

Apple AirPods (3. nesil)

Kullanıcılar ne diyor?

AirPods (3. Nesil) yüksek kaliteli ve net ses sunar. Adaptive EQ teknolojisi sayesinde ses tonları otomatik olarak dengelenir.

İçerisinde bulunan yüksek performanslı sistemler sayesinde, AirPods (3. Nesil) kullanıcısının etrafındaki gürültüyü azaltır. Böylece daha net bir müzik veya çağrı deneyimi elde edilir. Aktif gürültü iptali yanında, AirPods (3. Nesil) kullanıcısının çevredeki sesleri duymasını sağlayan transparan mod seçeneği de bulunur.

AirPods (3. Nesil) üzerindeki Siri entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar ellerini kullanmadan Siri'ye erişebilir, müzik dinleme, çağrı yapma ve diğer işlevleri gerçekleştirebilir.

Tam şarjla AirPods (3. Nesil) 6 saate kadar kesintisiz müzik dinleme, 4 saate kadar kesintisiz konuşma süresi sunar. Şarj kutusuyla birlikte ise toplamda 30 saatlik pil ömrüne sahiptir. 5 dakikalık hızlı şarjla 1 saat çalma süresi sağlar.

iPhone, iPad, Mac ve diğer Apple cihazlarıyla otomatik olarak eşleşir. Cihazı açtığınızda ve kulağınıza taktığınızda bağlantı anında gerçekleşir.

Dolby Atmos teknolojisini destekler ve uzamsal ses deneyimi sunar.

AirPods (3. Nesil), suya ve tere karşı dayanıklıdır, bu sayede spor yaparken veya yağmurlu havalarda kullanabilirsiniz.

Kullanıcının kulağına taktığında müziği otomatik olarak oynatır veya duraklatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklediğimden daha iyi çıktı! Ses kalitesi harika ve aktivite gürültüsünü gerçekten iyi bir şekilde engelliyor. Ayrıca şarj kutusu da oldukça kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim!"

"Yaptığım telefon görüşmeleri çok net ve anlaşılır. Aktif gürültü iptali benim için büyük bir artı oldu. Kulak içi sıkışma hissini de pek yaşamadım. Parmak hareketleriyle kolayca kontrol edilebiliyor."

"Ses kalitesi harika, müzikleri ve podcast'leri çok daha derinden hissediyorum. Şarj ömrü de uzun ve tek şarjla gün boyunca rahat rahat kullanabiliyorum. Ancak bazen bağlantıda küçük kısa süreli kesilmeler yaşıyorum."

"AirPods 3. Nesil'e geçiş yaptığımdan beri müzik dinleme deneyimimde büyük bir fark hissediyorum. Gürültü iptali çok iyi çalışıyor ve çağrılarım daha net ve anlaşılır. Spor yaparken de gayet rahat ve yerinde duruyor. Kesinlikle memnunum!"

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