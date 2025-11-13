FİNANS

ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı! 230 yıldan fazladır dolaşımdaydı

ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı! 230 yıldan fazladır dolaşımdaydı

ABD Darphanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

ABD de 1 sent tedavülden kaldırıldı! 230 yıldan fazladır dolaşımdaydı 1

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

ABD Darphanesinin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

