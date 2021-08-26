FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

26.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6'lık büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,6 arttı.
Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdüğü kaydedilmişti.
Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,3'lük büyüme performansı göstermişti.
Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.
Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.
İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise konut dışı sabit yatırımlar ve ihracattaki yukarı yönlü revizyonların özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.
Yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6,1 olarak korundu.

Kaynak: AA

İstanbul'da en uygun kiralık evler nerelerde var? İşte İstanbul'un en ucuz kiralık evlerinin bulunduğu ilçelerİstanbul'da en uygun kiralık evler nerelerde var? İşte İstanbul'un en ucuz kiralık evlerinin bulunduğu ilçeler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarım milyon memura kadro müjdesiYarım milyon memura kadro müjdesi
Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı! Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı!
ABD'nin ham petrol stokları azaldıABD'nin ham petrol stokları azaldı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Dede mesleğine yöneldi! Günde 3 ton...

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.