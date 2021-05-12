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ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

12.05.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

EIA'nın "Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,26 dolar olacağı tahmin edildi. Nisan ayı raporunda bu rakam 62,28 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 65,25 dolar, ikinci yarısında 60,50 dolar ve gelecek yıl yaklaşık 61 dolar olacağı öngörüldü.

EIA, piyasa katılımcılarının küresel Kovid-19 salgınının seyriyle ilgili farklı eğilimleri göz önüne almasıyla Brent petrol fiyatlarının nisan ayında sabit seyrettiğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimlerinin, ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret eden makroekonomik göstergelerle desteklendiği, Hindistan'da artan koronavirüs vakalarının küresel petrol talebindeki artış beklentisini baskılamasının ise düşüş trendini desteklediği kaydedildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 58,91 dolar, gelecek yıl 56,99 dolar olacağı tahmin edildi.

HEM PETROL ÜRETİM BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

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WTI türü ham petrolün varil fiyatındaki artış beklentisi nedeniyle üreticilerin mevcut kuyulardaki düşüşleri telafi edebilecek sayıda kuyu açacağını öngören EIA, Meksika Körfezi'ndeki yeni projelerin de ABD'nin petrol üretimindeki artışa katkıda bulunacağını belirtti.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,4 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 400 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: AA

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