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Almanya 5 ülkeye daha sınırlarını açıyor

06.07.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 5 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarında değişikliğe gitti. Buna göre İngiltere, Rusya, Hindistan, Nepal ve Portekiz’den Almanya’ya seyahatler yeniden başlayacak.

Almanya 5 ülkeye daha sınırlarını açıyor

Almanya, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu 5 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarında değişikliğe gitti. Buna göre İngiltere, Rusya, Hindistan, Nepal ve Portekiz’den Almanya’ya seyahatler yeniden başlayacak. Ancak bu ülkelerden gelen kişiler Almanya’da 10 gün karantinada kalmaya devam edecekler.

BAZI ÜLKELERE 10 GÜN KARANTİNA

Alman Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre İngiltere, Rusya, Portekiz, Nepal ve Hindistan’da gelen kişiler 10 gün karantinada kalacaklar, PCR testlerinin negative çıkması halinde karantina süreleri 5 güne düşecek. İki doz aşısını yaptırmış olan kişilerse karantinadan muaf olacaklar. Daha önce bu ülkelerden Alman vatandaşları dışında kimse ülkeye kabul edilmiyor Alman vatandaşlarının da 14 gün karantinada kalması gerekiyordu.

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Söz konusu uygulama Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, iki doz aşı olmuş İngiliz vatandaşlarının Almanya’ya karantina olmadan seyahat etmesine izin verileceğini söylemişti. Öte yandan Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılama çalışmaları neticesinde ülkedeki sosyal ve ekonomik kısıtlamaların iki hafta içerisinde kaldırılmasının planlandığını açıkladı. İngiltere’de son dönemde Hindistan kaynaklı Delta varyantının etkili olduğu biliniyor.

VOA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Almanya
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