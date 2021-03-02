Almanya'da işsizlik arttı!

Almanya Federal İş Ajansı (BA) raporuna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 9 bin artarak 2 milyon 752 bine yükselirken, yüzde 6’lık işsizlik oranı değişmedi. Böylece işsiz sayısı Haziran 2020 döneminden bu yana ilk kez artış kaydetti.

'KISA ÇALIŞMA PROGRAMI İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEYE DEVAM EDİYOR'

Piyasalarda beklenti, işsiz sayısında 13 bin düşüş olması yönündeydi. Bunun yanında, Şubat 2020’ye göre ise işsiz sayısının 509 bin artması dikkati çekti.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı sektörlerin işgücünde koronavirüs kısıtlamalarının izlerinin görüldüğünü belirterek,

“Kurzarbeit (kısa çalışma programı) büyük ölçekte istihdamı güvence altına almaya ve işsizliği önlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’da Kasım 2020’den beri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için kısıtlamalar uygulanıyor. Alman medyasına göre, koronavirüs üçüncü dalgadan kaçınmak için bu kısıtlamalar 28 Mart’a kadar uzatılacak.

İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI SALGIN ÖNCESİNİN GERİSİNDE KALDI

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ocakta mevsimsellikten arındırılmış istihdam, bir önceki aya göre 14 bin artarak 44 milyon 290 bine yükseldi.