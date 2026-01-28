FİNANS

Almanya'da tüketici güven endeksi şubatta 2,8 puan yükseldi

Almanya'da tüketici güveni, asgari ücret artışı ve düşen enflasyon beklentilerinin etkisiyle şubat ayında iyileşme gösterdi.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, şubat ayı için öngörülen endeks değeri bir önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak eksi 24,1 puana yükseldi.

GELİR BEKLENTİLERİ 12 PUAN ARTTI

Gelir beklentisi endeksi ocak ayında 12 puanlık önemli bir yükselişle 5,1 puana ulaştı. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık artışla eksi 4 seviyesine çıktı.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, asgari ücretteki artışın ve enflasyona yönelik endişelerin azalmasının tüketicilerin gelir beklentilerini desteklediğini belirtti.

Tüketici duyarlılığındaki artışa rağmen endeksin genel seviyesinin hala düşük kaldığını vurgulayan Bürkl, iyileşme trendinin sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini kaydetti.

Pozitif trendin kalıcı olup olmayacağı konusuna temkinli yaklaşan Bürkl, jeopolitik gerginliklerin ve ticaret çatışmalarının tırmanma riskinin havayı hızla bozabileceği uyarısında bulundu.

Bürkl, "Mevcut iyileşme kesinlikle pamuk ipliğine bağlı bir zeminde ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'da Aralık 2025 enflasyonu yüzde 1,8 olarak açıklandı. Bu oranın, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için ideal gördüğü yüzde 2'lik hedefin altında kalması dikkati çekmişti.

Öte yandan, ülkede saat başına ödenen asgari ücret, 1 Ocak 12,82 avrodan 13,90 avroya çıkarılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya Tüketici Güven Endeksi
