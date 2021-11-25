FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Almanya'nın en büyük bankasından Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek

Almanya'nın en büyük bankasından Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek

25.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası'nda son günlerde yaşanan değer kaybına ilişkin bir analiz paylaşan Deutsche Bank, para politikasında bir değişiklik olmadığı takdirde Türk lirasındaki zayıflamanın devam edebileceğini öngördü. Bankadan yapılan açıklamada, TCMB'den gelecek 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladığını söyledi.

Almanya'nın en büyük bankasından Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının hükümetin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon ile ilgili henüz endişeli olmadığına işaret ettiğini söyledi.

DOLARİZASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bloomberght'e yer alan habere göre, para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasının değer kaybetmesini beklediklerini belirten Deutsche Bank, kurdaki yükselişin Türk ekonomisindeki yapısal kırılganlıkları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankasıdan BAE ile mutabakat zaptı açıklamasıMerkez Bankasıdan BAE ile mutabakat zaptı açıklaması

Deutsche Bank, piyasaların geçen haftaya kadar agresif bir faiz indirimini fiyatladıklarını fakat şu an halihazırda 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladıklarını söyledi.

Toyota Türkiye CEO’su: ÖTV dilimi kurdaki artış sebebiyle güncelliğini yitirdiToyota Türkiye CEO’su: ÖTV dilimi kurdaki artış sebebiyle güncelliğini yitirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Musk sözünü tuttu! Yarısını sattıMusk sözünü tuttu! Yarısını sattı
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

Merkez Bankasından ekonomi zirvesi

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

MÜSİAD'dan dolar kuru uyarısı

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.