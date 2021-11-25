Almanya'nın en büyük bankasından Türk Lirası tahmini: Zayıflama devam edecek

Deutsche Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının hükümetin TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyon ile ilgili henüz endişeli olmadığına işaret ettiğini söyledi.

DOLARİZASYONDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bloomberght'e yer alan habere göre, para politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece Türk lirasının değer kaybetmesini beklediklerini belirten Deutsche Bank, kurdaki yükselişin Türk ekonomisindeki yapısal kırılganlıkları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

Deutsche Bank, piyasaların geçen haftaya kadar agresif bir faiz indirimini fiyatladıklarını fakat şu an halihazırda 100 baz puanlık acil bir faiz artırımına göre pozisyonlanmaya başladıklarını söyledi.



