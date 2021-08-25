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Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar

25.08.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok bilinen ve önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple'ın 'gelir eşitsizliği karşıtı' misyonu takınarak, şirketinde çalışan kadınlara yüzde 6 daha az ödeme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Apple şirketinde çalışan azınlık ve LGBTİ'li bireylerin de diğer çalışanlara oranla daha az kazandığı iddia edildi.

Apple anketi engellemeye çalışmıştı: Kadınlara daha az ödüyorlar

Gelir eşitsizliği dünyanın her yerinde ve birçok şirkette devam ediyor. Yapılan çalışmalar kadınların erkeklerden daha az kazandığını gösteriyor. Son olarak Apple'da da benzer bir durumun olduğu ortaya çıktı. Şirketteki kadınlar yüzde 6 daha az kazanıyor. Apple şirket içindeki anketi engellemeye çalışmıştı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple önemli bir suçlamayla karşı karşıya.

Apple çalışanlarının şirket içinde yaptığı bir ankette başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların daha az kazandığı ortaya konuldu.

KADINLAR YÜZDE 6 DAHA AZ KAZANIYOR

Apple'da çalışan kadınlar erkeklerden yüzde 6 daha az kazanıyor. Apple daha önce şirkette benzer çalışmaları engellemişti.

Son olarak Apple, yazılım mühendisi olarak çalışan Cher Scarlett'in anketini de engellemek istedi ama başarılı olamadı.

Apple'ın bulunduğu San Fransisco'daki Bay Area'da cinsiyet eşitsizliği oranı ise yüzde 5 seviyelerinde.

Araştırmaya yönelik bilimsellik eleştirileri bulunuyor ancak Tim Cook 2016 yılında şirketteki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptığını söylemişti.

AZINLIK VE LGBTİ'Lİ BİREYLER DE AZ KAZANIYOR

Anketin sonucuna göre şirketteki tek dezavantajlı grup kadınlar değil. Azınlıklar ve LGBTİ bireyler de az kazanan gruplar arasında.

Apple daha önce yaptığı açıklamalarda tüm cinsiyetlere eşit yaklaştığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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