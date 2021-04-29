Arabistan'ın en değerlisi! Prens Selman'dan 'satış' hamlesi

Bin Selman, Aramco'nun yüzde 1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ancak yatırımcılara ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun dünyanın en büyük petrol şirketinde hisseye sahip olma ihtimali olduğunu aktaran Veliaht Prens, şirket hisselerinin başka bir bölümünün de ikinci bir halka arzda sunma planı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nisan başında Wall Street Journal gazetesi, Suudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan satmak için görüşme yapıldığına dair haber yapmıştı.

Söz konusu haberde, sahip olduğu petrol boru hatlarındaki hisselerin çoğunluğunu elinde tutarak varlıkların operasyonel kontrolünü de garanti altına alan Saudi Aramco'nun, yüzde 49'luk hissenin satışı için ABD satınalma devi Apollo Global Management Inc, enerji yatırım şirketi EIG Global Energy Partners, Çin altyapı fonu Silk Road Fund, Çin özel sermaye fonu China Reform Fund Management Co ve Suudi emeklilik fonundan oluşan bir grup yatırımcıyla görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.