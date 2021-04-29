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Arabistan'ın en değerlisi! Prens Selman'dan 'satış' hamlesi

29.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberlere göre, 2020'de ekonomisi yüzde 4,1 oranında küçülen Suudi Arabistan, en değerli şirketinin ufak bir hissesini satıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman önemli bilgiler verdi.

Arabistan'ın en değerlisi! Prens Selman'dan 'satış' hamlesi

Bin Selman, Aramco'nun yüzde 1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ancak yatırımcılara ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun dünyanın en büyük petrol şirketinde hisseye sahip olma ihtimali olduğunu aktaran Veliaht Prens, şirket hisselerinin başka bir bölümünün de ikinci bir halka arzda sunma planı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nisan başında Wall Street Journal gazetesi, Suudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan satmak için görüşme yapıldığına dair haber yapmıştı.

Söz konusu haberde, sahip olduğu petrol boru hatlarındaki hisselerin çoğunluğunu elinde tutarak varlıkların operasyonel kontrolünü de garanti altına alan Saudi Aramco'nun, yüzde 49'luk hissenin satışı için ABD satınalma devi Apollo Global Management Inc, enerji yatırım şirketi EIG Global Energy Partners, Çin altyapı fonu Silk Road Fund, Çin özel sermaye fonu China Reform Fund Management Co ve Suudi emeklilik fonundan oluşan bir grup yatırımcıyla görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, hisselerin 10-15 milyar dolara satışı noktasında anlaşılması durumunda, taraflar arasında bir ortak girişim kurulması beklenirken, gelir paylaşımı konusunda detaylar henüz bilinmiyor.

Ayrıca Suudi Arabistan'un petrol ihracatında en büyük pay, yüzde 30 ile Çin'e ait. Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ABD, Suudi petrolünün diğer büyük alıcıları olarak sıralanıyor.

2019 sonunda Aramco'nun yüzde 2'lik hissesi halka arz edilmiş, o dönem şirket dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

ÜLKE EKONOMİSİ DARALDI

Suudi Arabistan İstatistik Kurumunun yayımladığı rapora göre ise geçen yıl petrol sektöründe yüzde 8,5 ve petrol dışı sektörde yüzde 0,8 daralma kaydedilmişti.

Özel sektörün katma değerinin yüzde 0,8, kamunun da yüzde 1 azalması nedeniyle petrol dışı sektörde de daralma yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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