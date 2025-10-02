FİNANS

Avro Bölgesi işsizlik oranı artış gösterdi

Ağustos ayında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 seviyesine çıktı. AB'deki işsizlik oranı ise değişmedi.

Brüksel'de açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta yüzde 6,3 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin işsizlik verilerini paylaştı.

AB'de temmuzda yüzde 5,9 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi.

Ancak Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 6,2 olan işsizlik, ağustosta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

Geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı yine yüzde 6,3 olarak kaydedilmişti.

AB'de işsizlik oranı bir önceki yıl yüzde 5,9 düzeyindeydi.

Ağustosta işsizlik oranları, İspanya'da yüzde 10,3, Finlandiya'da yüzde 9,8, İsveç'te yüzde 8,7 olarak gözlemlendi.

Estonya'da bu oran yüzde 8,2, Yunanistan'da ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Ağustosta AB'deki işsiz sayısı 13 milyon 89 bin olarak hesaplandı.

Bu işsizlik rakamlarının 10 milyon 842 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsizlik sayısı AB'de 2 milyon 819 bin, Avro Bölgesi'nde ise 2 milyon 220 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 14 olarak ölçüldü. (AA)

işsizlik Avrupa Avro Bölgesi ab
