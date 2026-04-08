Avro Bölgesi'nde perakende satışlar şubatta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar şubatta aylık bazda yüzde 0,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,7 arttı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,2 azalacağı, yıllık yüzde 1,6 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 ile Litvanya'da yüzde 2,4 ile Polonya'da ve yüzde 2 ile Slovenya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 2 ile Malta'da yüzde 1 ile Bulgaristan'da ve yüzde 0,8 ile Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ölçüldü.

Şubatta, yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 6,8 ile Romanya'da, yüzde 3,5 ile Slovenya'da ve yüzde 2,4 ile Slovakya'da düşerken, Lüksemburg'da yüzde 11,9, Malta'da yüzde 11,4 ve Bulgaristan'da yüzde 7,3 arttı.

